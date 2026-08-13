Surf: Yolanda Hopkins derruba número quatro mundial e está nos quartos no Taiti

Yolanda Hopkins continua a deixar marca em Teahupo’o. A surfista portuguesa garantiu a presença nos quartos de final do Tahiti Pro, sétima etapa do Championship Tour (CT) da World Surf League (WSL), depois de derrotar a brasileira Luana Silva, quarta classificada do ranking mundial.

A algarvia dominou a bateria e terminou com 10,17 pontos, resultado das duas melhores ondas, avaliadas em 6,17 e 4,00. Luana Silva não encontrou resposta para a prestação da portuguesa e ficou pelos 3,97 pontos. A diferença permitiu a Hopkins avançar para os quartos de final e garantir desde já o melhor resultado da sua temporada de estreia no principal circuito mundial.

A vitória ganha dimensão também pelo momento que Luana Silva atravessa. A brasileira chegou ao Taiti no quarto lugar da classificação mundial, depois de uma temporada em que já discutiu finais em Margaret River e na Gold Coast.

O percurso de Yolanda Hopkins em Teahupo’o já tinha começado com uma vitória de grande impacto. Na ronda inaugural, a portuguesa eliminou Stephanie Gilmore, oito vezes campeã mundial, numa das surpresas da competição feminina. A australiana regressou esta temporada ao Championship Tour e já venceu em 2026 na Gold Coast.

Hopkins voltou a mostrar-se particularmente confortável nas exigentes condições de Teahupo’o frente a Luana Silva, procurando os tubos e assumindo os riscos impostos por uma das ondas mais exigentes do circuito mundial. A nota de 6,17 acabou por ser decisiva para construir a vantagem que a brasileira nunca conseguiu ameaçar.

Nos quartos de final, Yolanda Hopkins vai defrontar Caitlin Simmers, campeã mundial em 2024. A norte-americana garantiu o apuramento ao derrotar Brisa Hennessy por 13,50 contra 1,33, preparando um novo teste de elevado grau de dificuldade para a portuguesa.

A presença entre as oito melhores representa já um marco para Hopkins, que se estreou esta época no Championship Tour depois de ter garantido a qualificação através do Challenger Series. A portuguesa tem, assim, assegurado pelo menos o quinto lugar no Taiti, a sua melhor classificação numa etapa do CT em 2026.

Teahupo’o é também um palco bem conhecido da algarvia. Foi nesta onda da Polinésia Francesa que disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024, depois de ter alcançado o quinto lugar na estreia olímpica em Tóquio 2020.

A outra portuguesa presente no quadro feminino, Francisca Veselko, foi eliminada na primeira ronda pela espanhola Nadia Erostarbe. Veselko somou 4,66 pontos, contra 8,67 da espanhola, ficando afastada da luta pelo acesso à ronda seguinte.

Com Veselko eliminada, Yolanda Hopkins é agora a única representante portuguesa ainda em competição e chega aos quartos de final depois de deixar pelo caminho duas adversárias de peso: primeiro Stephanie Gilmore e depois a número quatro mundial, Luana Silva.

O Tahiti Pro é a sétima das 12 etapas previstas para o Championship Tour de 2026 e tem uma janela competitiva entre 8 e 18 de agosto, em Teahupo’o.