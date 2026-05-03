Yolanda Hopkins termina em 9.º lugar no Gold Coast Pro após duelo com a campeã mundial Molly Picklum

Yolanda Hopkins terminou este sábado — já madrugada de domingo na Austrália — na nona posição do Gold Coast Pro, terceira etapa do Championship Tour 2026. A surfista portuguesa foi eliminada nos oitavos de final pela atual campeã mundial Molly Picklum, após um duelo competitivo disputado em Snapper Rocks.A bateria, correspondente ao heat 5 dos oitavos de final, decorreu em ondas com longas direitas e algumas secções tubulares, proporcionando boas oportunidades de pontuação. Hopkins entrou determinada e conseguiu pressionar a adversária logo na fase inicial, destacando-se uma onda avaliada em 7 pontos que a manteve na discussão pelo acesso aos quartos de final.Contudo, Molly Picklum acabou por assumir o controlo na segunda metade da bateria. Nos minutos finais, quando a surfista portuguesa procurava uma segunda onda sólida para ultrapassar a australiana, foi a campeã mundial quem reforçou a vantagem, fechando o confronto com um total de 15,67 pontos, contra os 11,50 de Hopkins.Apesar da eliminação, Yolanda Hopkins deixou sinais positivos frente a uma das atletas mais fortes do circuito mundial. Com este resultado, somou mais 2000 pontos para o ranking, passando a contabilizar 5000 pontos no total, igualando Francisca Veselko, que também participou na etapa, mas foi afastada na ronda inaugural, precisamente pela compatriota.As duas surfistas portuguesas voltam agora à competição entre os dias 15 e 25 de maio, na Nova Zelândia, onde Raglan recebe a quarta das 12 etapas previstas no calendário do Championship Tour desta temporada..Surf: portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko eliminadas nos oitavos-de-final em Margaret River.Surfista portuguesa Yolanda Hopkins vence Saquarema Pro no Brasil