Francisca Veselko na Austrália.
Francisca Veselko na Austrália.WSA
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Surf: portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko eliminadas nos oitavos-de-final em Margaret River

Atletas terminaram ambas no 9.º lugar na segunda etapa do circuito mundial, na Austrália Ocidental, após derrotas frente a Gabriela Bryan e Caroline Marks.
Cecília Carmo
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As surfistas portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko foram este domingo eliminadas nos oitavos-de-final do Margaret River Pro 2026, segunda etapa do circuito mundial de surf, disputada na Austrália Ocidental, terminando ambas a prova no nono lugar da classificação.

Depois de terem ultrapassado com sucesso a ronda inaugural, as duas atletas regressaram à água para disputar o acesso aos quartos-de-final frente a adversárias de elevado nível competitivo. Yolanda Hopkins enfrentou a havaiana Gabriela Bryan, actual líder do ranking mundial, acabando por ceder por 9,67 pontos contra 8,44, numa bateria equilibrada até aos instantes finais.

Yolanda Hopkins na Austrália
WSA

Já Francisca Veselko mediu forças com a norte-americana Caroline Marks, campeã mundial em 2023, tendo perdido por 12,27 contra 10,17, depois de uma primeira metade de bateria disputada e decidida apenas na fase final, com maior eficácia da surfista norte-americana.

Com este resultado, ambas as portuguesas terminaram a etapa australiana no nono posto, repetindo Veselko a classificação obtida na prova inaugural do circuito, em Bells Beach, enquanto Hopkins melhorou o registo alcançado nessa primeira etapa, onde tinha sido afastada na ronda inicial. A próxima etapa do Championship Tour realiza-se na Gold Coast, em Queensland, entre 1 e 11 de Maio, encerrando o ciclo de três provas consecutivas em solo australiano.

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