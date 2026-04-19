Surf: portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko eliminadas nos oitavos-de-final em Margaret River

As surfistas portuguesas Yolanda Hopkins e Francisca Veselko foram este domingo eliminadas nos oitavos-de-final do Margaret River Pro 2026, segunda etapa do circuito mundial de surf, disputada na Austrália Ocidental, terminando ambas a prova no nono lugar da classificação.Depois de terem ultrapassado com sucesso a ronda inaugural, as duas atletas regressaram à água para disputar o acesso aos quartos-de-final frente a adversárias de elevado nível competitivo. Yolanda Hopkins enfrentou a havaiana Gabriela Bryan, actual líder do ranking mundial, acabando por ceder por 9,67 pontos contra 8,44, numa bateria equilibrada até aos instantes finais..Já Francisca Veselko mediu forças com a norte-americana Caroline Marks, campeã mundial em 2023, tendo perdido por 12,27 contra 10,17, depois de uma primeira metade de bateria disputada e decidida apenas na fase final, com maior eficácia da surfista norte-americana.Com este resultado, ambas as portuguesas terminaram a etapa australiana no nono posto, repetindo Veselko a classificação obtida na prova inaugural do circuito, em Bells Beach, enquanto Hopkins melhorou o registo alcançado nessa primeira etapa, onde tinha sido afastada na ronda inicial. A próxima etapa do Championship Tour realiza-se na Gold Coast, em Queensland, entre 1 e 11 de Maio, encerrando o ciclo de três provas consecutivas em solo australiano..Francisca Veselko estreia-se com vitória histórica no Rip Curl Pro Bells Beach .Surfista portuguesa Yolanda Hopkins vence Saquarema Pro no Brasil