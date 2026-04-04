Francisca Veselko estreia-se com vitória histórica no Rip Curl Pro Bells Beach 

A surfista portuguesa Francisca Veselko protagonizou uma estreia memorável no circuito mundial da World Surf League (WSL), ao vencer a sua primeira bateria no prestigiado Rip Curl Pro Bells Beach, na Austrália. A atleta descreveu o momento como “inacreditável”, sublinhando a emoção de competir pela primeira vez num dos palcos mais emblemáticos do surf internacional. Aos 22 anos, Veselko destacou a importância simbólica desta participação, que considera o resultado de vários anos de trabalho consistente e dedicação à modalidade. A surfista confessou sentir-se particularmente realizada por alcançar um objetivo que, durante muito tempo, acompanhou apenas à distância.“Durante anos acompanhei esta prova e é difícil acreditar que agora estou aqui a competir. É uma sensação única e estou extremamente feliz por finalmente viver este momento”, afirmou a atleta portuguesa.Campeã mundial júnior em 2022, Veselko garantiu a qualificação para a fase seguinte depois de superar a costa-riquenha Brisa Hennessy, com um total de 12,67 pontos, contra os 9,10 da adversária. Na segunda ronda, a portuguesa enfrentará a havaiana Gabriela Bryan, terceira classificada do circuito mundial em 2025.Apesar do arranque promissor, Veselko recordou que o percurso até este nível competitivo tem sido marcado por desafios exigentes, tanto do ponto de vista desportivo como emocional. A eliminação recente na etapa de Newcastle serviu, segundo a própria, como aprendizagem importante para reforçar a concentração nas provas seguintes.Também em destaque esteve a participação da portuguesa Yolanda Hopkins, que se estreou como residente no circuito mundial feminino, mas foi eliminada na primeira ronda pela australiana Sally Fitzgibbons. A surfista somou 9,60 pontos, insuficientes para ultrapassar a experiente adversária, que terminou com 11,84.A presença simultânea de Hopkins e Veselko assinala o regresso de Portugal ao circuito mundial feminino de surf, reforçando a visibilidade internacional da nova geração de atletas nacionais. Este regresso surge após as participações masculinas de Tiago Pires e Frederico Morais em anos anteriores, consolidando a representação portuguesa na elite da modalidade. O Rip Curl Pro Bells Beach é a primeira de 12 etapas do circuito mundial de 2026, cujo calendário inclui também a prova em Peniche, agendada entre 22 de outubro e 1 de novembro..Francisca Veselko perto da elite mundial de surf após chegar às meias-finais no Havai