Surfista Yolanda Hopkins brilha no Rio de Janeiro e fica mais perto da elite mundial

Yolanda Hopkins está mais perto de entrar na elite mundial do surfe. A portuguesa avançou para os quartos de final do Saquarema Pro, no Rio de Janeiro, prova das Challenger Series (CS) da Liga Mundial de Surf (WSL), e, se ganhar essa bateria fará história, tornando-se a primeira mulher portuguesa a conseguir a competir no Championship Tour (CT).Na sétima bateria dos oitavos de final, a olímpica portuguesa superou a norte-americana Alyssa Spencer, com 10,73 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,33 e 4,40), contra os 10,14 (5,37 e 4,77) da adversária.Yolanda ocupa o segundo lugar do ranking do circuito de acesso à elite mundial e, caso vença a australiana Ellie Harrison, na próxima fase, garante automaticamente um lugar no Championship Tour de 2026, sucedendo a Tiago Pires e Frederico Morai, os dois portugueses que já competiram principal na WSL.A surfista algarvia é a última representante portuguesa na prova brasileira, depois de Francisca Veselko e Teresa Bonvalot terem sido eliminadas, tal como Frederico Morais e Afonso Antunes, no quadro masculino.