I Liga. Segunda-feira louca imune ao Real e a Zalazar

Esta segunda-feira, jogam-se em vários tabuleiros possíveis, decisões na I Liga, com uma concentração de sete, dos nove jogos, à mesma hora (20h15). A euforia de partidas, com lances minuto a minuto que podem alterar as contas, são tradicionais à 34.ª jornada, mas não tanto à 33.ª nem, certamente, a uma segunda-feira. A decisão deve-se ao jogo do Braga, na Liga Europa, na quinta-feira, da qual foi eliminado. Do segundo lugar ao quarto posto, passando pelos lugares de permanência e despromoção muito pode acontecer hoje. O Benfica recebe o Braga na Luz. Os arsenalistas sabem que um ponto basta para ficarem no quarto posto, sem sequer contarem com um deslize do Famalicão com o E. Amadora. As águias têm o segundo lugar se fizerem igual ao que o Sporting conseguir nas duas jornadas remanescentes. Nos últimos três jogos com o Braga, entre Taça da Liga e campeonato, o Benfica não venceu. “Estamos com a mentalidade certa de quem joga duas finais. O último jogo em casa também tem um significado extra. Temos de ganhar”, considerou José Mourinho, que elogiou a “resposta fantástica” da equipa contra o Famalicão, empate muito falado pelo treinador e Rui Costa quanto à arbitragem. Confirmando a ausência de Otamendi e Ríos, entrega a titularidade a Tomás Araújo no centro da defesa e chama da equipa B Gonçalo Oliveira. O regresso ao Real Madrid diz não estar a ser negociado e só terá avanços após o fim do campeonato. “Continuo a fugir, mas a fugir com toda a honestidade: não tive qualquer contacto nem com o presidente, nem com nenhuma das pessoas importantes na estrutura. Por decisão minha, não falo com ninguém. Portanto, não tive qualquer contacto com o Real Madrid, não tive, e até ao último jogo do campeonato contra o Estoril também não o vou ter. Depois, há ali uma janela de uma semana onde terei a liberdade de falar com quem eu achar que devo falar”, explicou. Carlos Vicens, técnico do Braga, deverá ter Ricardo Horta apto e Zalazar, associado a Sporting e Benfica. “Afetado? Não, sinto-o igual aos outros. Afetado só por não ter chegado à final da Liga Europa.Rui Borges depende de um tropeção do invicto Benfica para o segundo lugar, com acesso garantido à Liga dos Campeões. “Quero um Sporting exigente consigo mesmo, ainda estamos na luta pelo 2.º lugar, temos uma final da Taça. Rio Ave tem feito uma segunda volta muito boa”, avisa, admitindo “o grande desafio em manter o foco dos jogadores”. O técnico do Sporting não comentou o interesses em Palhinha e Zalazar. Admitiu, porém, que “há influência” em ir ou não à Liga dos Campeões e que “Morita pode querer outro rumo”, quase confirmando que o japonês sairá a custo zero no verão. Nas contas para a permanência, o Nacional, 14.º classificado, garante lugar na I Liga se pontuar contra o Santa Clara ou se o Casa Pia não vencer o Vit. Guimarães. O Estrela da Amadora tem Cristiano Bacci ao leme, o técnico fará o segundo jogo, procurando quebrar o ciclo de cinco derrotas seguidas. Espera um “jogo dividido” e conseguir que a equipa deixe de estar “doente”, pedindo que se consiga “um ambiente difícil na Reboleira” para que o 15.º classificado, diante do Famalicão, não caia para lugares de apuro, até porque terminará o campeonato em Braga. Os dois últimos lugares, mediante junção de resultados, podem ficar fechados. O Tondela recebe o Moreirense e tem de fazer melhor do que o E. Amadora e esperar que o Casa Pia não vença para evitar ficar nos últimos dois lugares. “Estamos vivos, mas temos duas opções. Vencer ou vencer”, declarou, nos beirões, o treinador Gonçalo Feio. Voltando a Guimarães, de onde saiu em litígio, Álvaro Pacheco diz que “os dois jogos finais são decisivos.” O Casa Pia nunca será despromovido nesta jornada, mas ocupa o lugar de play-off nesta fase.O que pode ficar fechado na 33.ª jornada2.º lugar se o Benfica vencer o Braga e o Sporting perder com o Rio Ave4.º lugar se o Famalicão não vencer o E. Amadora ou o Braga empatar na LuzPermanência para o Nacional se empatar com Santa Clara ou o Casa Pia não ganhar ao V. GuimarãesDespromoção para o Tondela se não fizer melhor do que o E. Amadora e se não ganhar e o Casa Pia vencer.Play-off para o Casa Pia caso não vença e o Estrela empate com o Famalicão, ou se o Casa Pia empatar e o Estrela vencer..José Mourinho: "Não tive nenhum contacto com o Real Madrid".Nacional vence em Tondela e fica mais perto da permanência (veja os golos).Vem aí uma super segunda-feira de futebol. Jornada 33 da I Liga com sete jogos à mesma hora