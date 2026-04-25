Nacional vence em Tondela e fica mais perto da permanência (veja os golos)
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Nacional vence em Tondela e fica mais perto da permanência (veja os golos)

Os madeirenses venceram por 2-0, um resultado que deixa os beirões ainda mais próximos do regresso à II Liga.
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O Nacional ficou este sábado, 25 de abril, mais perto de assegurar a permanência na I Liga, ao vencer por 2-0 na visita ao Tondela, que, após o jogo da 31.ª jornada, está mais afundado na zona de despromoção.

O venezuelano Jesus Ramírez, com o seu 16.º golo no campeonato, aos 22 minutos, e o colombiano Brayan Medina, aos 31, na própria baliza, foram os marcadores na segunda vitória seguida dos madeirenses – a terceira em quatro jogos.

O Nacional subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com 31 pontos, mais cinco do que o Casa Pia, que segue no 16.º posto, de play-off, enquanto o Tondela, ainda com quatro jogos por disputar, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 21, já a sete do primeiro emblema a salvo dos lugares de descida, o Estrela da Amadora.

Veja os golos:

I Liga
Nacional
Tondela

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