José Mourinho: "Não tive nenhum contacto com o Real Madrid"

O treinador do Benfica, José Mourinho, garantiu este domingo, 10 de maio, que não teve contactos com o Real Madrid. Na antevisão ao jogo com o SC Braga, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, agendado para segunda-feira às 20h15, o técnico afirmou que as notícias que têm surgido sobre "exigências, reuniões é tudo especulação".Mourinho realçou que não teve contactos com o presidente ou pessoas importantes da estrutura do clube espanhol e que adota a estratégia de, na fase final do campeonato, não ter contactos com ninguém. "Não tive nenhum contacto com o Real Madrid. Até ao último jogo do campeonato contra o Estoril também não vou ter. Depois, há uma janela de uma semana onde terei liberdade de falar com quem achar que devo falar. Mas todas as histórias que têm saído, exigências, reuniões, é tudo especulação", garantiu.