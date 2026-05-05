Sp. Braga-Benfica, 34.ª jornada da I Liga 2024/25.
Sp. Braga-Benfica, 34.ª jornada da I Liga 2024/25.MANUEL FERNANDO ARAUJO / LUSA
Desporto

Vem aí uma super segunda-feira de futebol. Jornada 33 da I Liga com sete jogos à mesma hora

Presença do Sp. Braga nas meias finais da Liga Europa mexe com a penúltima ronda. Falta decidir quem vai ao playoff da Champions, quem vai à Liga Europa em 2026/27 e quem acompanha o AVS na descida.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Com sete dos nove jogos da 33.ª jornada a terem de ser jogados à mesma hora, não havia muito a fazer... se não marcar a penúltima ronda da I Liga para segunda-feira, dia 11 de maio, às 20h15. Como o Sp. Braga joga, na Alemanha, com o Friburgo, na quinta-feira, às 20h00, e, segundo os regulamentos, têm direito a 72 horas de descanso, os minhotos não poderão jogar para o campeonato, antes das 21h45 de domingo. A não ser que os bracarenses abdicassem desse direito. Algo que não aconteceu.

Apesar de precisarem apenas de um ponto para garantir via classificação a presença na Liga Europa em 2026/27, os bracarenses, que defrontam o Benfica, ainda podem ser apanhados na tabela pelo Famalicão, que joga com o aflito Estrela da Amadora. Na luta pelo acesso à Champions, Benfica e Sporting estão empatados, com 76 pontos, estando por isso obrigados a jogar no mesmo dia e à mesma hora. Assim, enquanto a equipa de José Mourinho recebe o Sp. Braga, a equipa de Rui Borges visita o Rio Ave.

Na época passada os clubes aprovaram uma alteração regulamentar segundo a qual "os jogos correspondentes à penúltima e última jornadas de qualquer competição oficial a disputar por pontos devem ser realizados no mesmo dia e à mesma hora". A exceção são os jogos "cujos resultados não tenham interferência direta ou indireta na tabela classificativa" em matéria de "promoções e despromoções, de obtenção do primeiro lugar, de lugares de posicionamento nas fases da Taça da Liga e de lugares de acesso às competições da UEFA".

Além disso, tal como estipula a alínea d), do ponto 5 do artigo 44, "quando um clube, participante nas competições da UEFA, tenha de disputar um jogo dessa competição à quinta-feira em território estrangeiro tem direito a um intervalo de descanso de 72 horas, calculado entre o final daquele jogo internacional e o início do jogo seguinte na competição nacional".

A Liga Portugal ainda colocou à consideração dos clubes, a possibilidade dos jogos de clubes envolvidos na luta pela manutenção na I Liga, como é o caso do Famalicão-Estrela da Amadora, fossem no domingo, mas tendo em conta que os famalicenses estão ainda na luta pelo 4.º lugar e correspondente playoff da Liga Europa não foi possível chegar a um consenso.

O encontro entre o AVS, que já está condenado à descida de divisão, e o já consagrado campeão nacional, o FC Porto, será jogado no domingo, assim como o Alverca-Estoril, uma vez que as duas equipas já garantiram a permanência, mas já não podem chegar a lugares de acesso às provas europeias.

JORNADA 33 DA I LIGA 2025/26

Dia 11 de maio, segunda-feira

Benfica-Sp. Braga 20h15 BTV

Rio Ave-Sporting 20h15 Sport TV

Estrela da Amadora-Famalicão 20h15 Sport TV

Santa Clara-Nacional 20h15 Sport TV

Tondela-Moreirense 20h15 Sport TV

Gil Vicente-Arouca 20h15 Sport TV

Vit. Guimarães-Casa Pia 20h15 Sport TV

Dia 10 de maio, domingo

AVS-FC Porto 18h00 Sport TV

Alverca-Estoril 20h30 Sport TV

I Liga
Futebol
Sporting
Benfica
Sp. Braga
Diário de Notícias
www.dn.pt