FPF tenta reunião entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
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FPF tenta reunião entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo

Contactos já começaram entre Pedro Proença, selecionador nacional e núcleo próximo do internacional português.
David Pereira
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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a tentar marcar uma reunião entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus que servia como uma espécie de cimeira de paz, avança esta sexta-feira, 2 de outubro, a imprensa desportiva.

Segundo o Maisfutebol, os contactos já começaram, pois o presidente Pedro Proença já terá falado com o núcleo próximo do avançado do Al Nassr, tendo até encontrado abertura para colaborar na tentativa de convencer o jogador a reunir-se Jesus e Proença.

Da parte do selecionador nacional há total abertura, conforme o próprio terá manifestado junto da entourage de Ronaldo. Porém, o treinador não aceita condicionar essa conversa a um pedido de desculpa público nem a um retratamento do que disse sobre a liderança da equipa.

O núcleo próximo de Ronaldo, que tem estado em contacto também com Proença, considera que um entendimento é a melhor solução para todos, mas a grande dúvida é se Cristiano Ronaldo pensa o mesmo.

Entre o grupo de pessoas que são mais próximas de CR7 estão o diretor desportivo do Al Nassr, Simão Coutinho, que já havia mediado a conversa com Jesus em Malmo; e Tiago Craveiro, consultor estratégico da CR7 SA. Ambos consideram que um acordo entre as partes é a melhor saída.

Porém, só se esperam novidades após o encontro entre Portugal e a Noruega, no domingo (19h45), no Estádio do Dragão.

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