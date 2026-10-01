Do "psicodrama" à "novela vergonhosa". Como a imprensa internacional relata o "terramoto" da saída de Ronaldo da Seleção

Já o AS tem uma chamada mais pequena na primeira página, referindo no seu site que a saída de Ronaldo "é uma questão de estado e não é para menos". O jornal avançou também que a Federação Portuguesa de Futebol esperava que o capitão renunciasse à seleção após o Mundial deste ano, que terminou com a eliminação nos oitavos frente à eventual campeã, a Espanha.

Em Itália e no Reino Unido, onde Cristiano jogou na Juventus e no Manchester United, a notícia está em praticamente todos os jornais desportivos ou nas secções de desporto dos grandes jornais.

Nos italianos, o Corriere dello Sport fala num "caos" devido à "ruptura sensacional" entre Ronaldo e a Seleção nacional. O Gazzeta dello Sport, coloca Ronaldo numa coluna na primeira página e resume toda a situação "numa palavra: inacreditável".

Já nos britânicos, as notícias da saída de Cristiano Ronaldo surge no meio da bomba da condenação do Manchester City. Ainda assim, a secção de desporto do tablóide The Sun faz um trocadilho na manchete do site: "Cris-is point". Outro tablóide, o Daily Mail, destaca a reação da irmã Elma Aveiro, que escreveu que os portugueses "mereciam a mediocridade",

O L'Equipe, importante desportivo francês, fala na saída após um "psicodrama" entre o jogador e o selecionador Jorge Jesus, ecoando a notícia da Marca sobre a tentativa de impedir a saída de Ronaldo até ao último minuto.

Na Dinamarca, adversário de Portugal esta quinta-feira, o jornal desportivo online Bold destacou que Ronaldo se sentiu "traído após uma promessa quebrada".

Já na Alemanha, um artigo de opinião assinado pelo jornalista da revista Kicker, Jörg Wolfrum, diz que Cristiano Ronaldo se tornou "motivo de chacota": "Com a novela vergonhosa em torno de sua saída da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo demonstrou mais uma vez a falta de decência humana", escreveu o repórter.