Jorge Jesus: "Ronaldo não é o principal tema, mas sim a Dinamarca"

"Ronaldo não é o principal tema para eu estar aqui, mas sim a Dinamarca" disse Jorge Jesus, na antevisão ao jogo com a Dinamarca, marcado para quinta-feira às 19h45 (RTP1), garantindo que "não houve caso algum" com o capitão da seleção nacional, que não irá ser titular, porque a opção pensada é alinhar com Gonçalo Ramos a titular.

"O mais importante é o que vimos fazer a Copenhaga, é o respeito pelo adversário, um grande adversário, com a missão de conquistar a Liga das Nações. Não tenho um jogador, tenho 23 jogadores. Podem pôr as questões que quiserem sobre qualquer jogador. Quanto ao Ronaldo, uma pergunta é pouco. Três é de mais. Só deixo fazer duas perguntas sobre o Ronaldo. O Ronaldo não é o principal tema de eu estar aqui. O principal é a Dinamarca e eu sou selecionador nacional", avisou o selecionador nacional antes de explicar "o caso que não é caso".

"É verdade que eu combinei com ele [Cristiano Ronaldo], criámos um plano como aquele que fizemos com o Bruno Fernandes. Disse ao Cris [Cristiano Ronaldo], que o jogo na Noruega ena Dinamarca não iria jogar. Não cheguei há três meses à seleção, conheço completamente as condições físicas do Cris e sei, porque já o fazia na Arábia Saudita, quando havia jogos de três em três dias, raramente o Cris jogava. Além disso, o Cris nunca treina no primeiro nem no segundo dia após o jogo. Nunca."

Jorge Jesus lembrou que logo na primeira conferência de Imprensa, o capitão mostrou disponibilidade total para a seleção e sem exigência: "Ele disse "se é para jogar jogo, se é para ficar no banco fico, o que o míster quiser". Nunca se negou a nada." Mas, o papel dele, enquanto selecionador é avaliar o que o jogo pede e foi isso que ele fez. "Tinha combinado com ele que não jogava os dois primeiros jogos, mas se calhar até ia precisar dele nos últimos minutos Mas o jogo disse-me outras coisas e eu não o coloquei no jogo. Isto é o ponto verdadeiro", explicou Jesus, pedindo perguntas sobre o jogo da 3.ª jornada da Liga das Nações

"Já me fizeram várias perguntas e sobre o jogo, jogadores, podem fazer. Às vezes fazem casos que eu fico maluco. O João Félix ainda não treinou. Vou ver como é que ele está. Estou à espera do treino de hoje e depois do treino vou ver. O menino, o Conceição, vai estar fora. Ele gostava muito de estar bem no Dragão", disse técnico, admitindo fazer três ou quatro alterações na equipa, para evitar ter jogadores fatigados quarto e último jogo seguido deste janela de qualificação, com a Noruega, dia 4 de outubro.

Questionado se treinar a seleção é lidar com casos como o de Ronaldo é o maior desafio de autoridade que teve na carreira, o treinador de 71 anos respondeu que maior do que o que sofreu quando começou a carreira a trabalhar com jogadores de nível inferior era bem pior. "O mais difícil é jogadores de nível médio que julgam que são grandes. Com grandes jogadores é fácil por tudo. Percebem melhor o jogo, o que o treinador quer. É tudo mais fácil. O difícil são os que julgam que são grandes jogadores mas esses é que são mais difíceis de trabalhar", na opinião so selecionador nacional.

A seleção nacional vai treinar no Estádio Parken, em Copenhaga, naquela que será a última sessão antes do encontro com os dinamarqueses. Bruno Fernandes vai jogar e ser titular, enquanto Sérgio Conceição está fora do encontro com a Dinamarca.

Questionado sobre o facto de CR7 não ter agradecido aos adeptos, após o triunfo sobre a Noruega, Rúben Dias recusou a ideai do estatuto de Ronaldo se estar a tornar um problema."Trata-se de um momento de frustração de 10, 15 ou 20 segundos. Em nada beliscam o compromisso de mais de 20 anos com a nossa seleção. Num momento tens esse momento de frustração e passado 5 minutos estamos todos a celebrar uma vitória importante da nossa seleção", disse o defesa central.

(em atualização)ron