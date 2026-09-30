Assunto resolvido? Ronaldo e Jesus conversam na Suécia e acalmam suspeitas de desentendimento

O clima na seleção nacional arranca nesta quarta-feira, 30 de setembro, com um alívio na nuvem carregada que rondava o plantel nos últimos dias. Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus podem ter chegado a um entendimento, depois de ter-se especulado nos media sobre divergências entre o capitão e o selecionador na sequência do jogo contra a Noruega.

De acordo com a imprensa desportiva, Ronaldo e Jesus conversaram no hotel onde está hospedada a seleção, em Malmo, na Suécia, na noite desta terça-feira, 29 de setembro, depois de o avançado português ter falhado ao treino da tarde horas antes. O capitão até esteve no relvado, tomou um café, trocou algumas palavras com o selecionador, mas deixou o local e foi treinar sozinho no ginásio do hotel. A situação aumentou os rumores de um mal-estar entre os dois, que começou quando Ronaldo pareceu ter ficado desagradado com o facto de não ter entrado em campo frente à Noruega, mesmo tendo sido chamado a aquecer por Jesus.

Segundo relatam os desportivos, a conversa terá corrido bem, deixando um clima positivo para a continuidade do trabalho na seleção nacional, que enfrenta esta quinta-feira, 1.º de outubro, a Dinamarca, em Copenhaga, às 19h45, pela 3.ª jornada na Liga das Nações.

Foi direto para lá, inclusive, que rumou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, numa decisão de última hora, para intervir na situação de desconforto entre os dois líderes da equipa das quinas. Pedro Proença tinha previsto marcar presença no jogo da Seleção de sub-21 em Ponta Delgada, diante de Gibraltar, mas viajou para tentar mediar a situação numa reunião a três.