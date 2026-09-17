Ronaldo, Diogo e quem mais na primeira lista de Jorge Jesus?
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Ronaldo, Diogo e quem mais na primeira lista de Jorge Jesus?

Jorge Jesus divulga sexta-feira os eleitos para o quádruplo compromisso da seleção nacional. Jogo de estreia no banco é dia 24, com o País de Gales.
Isaura Almeida
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