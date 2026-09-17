Ronaldo, Diogo e quem mais na primeira lista de Jorge Jesus?

Em julho, durante a apresentação como selecionador nacional, Jorge Jesus deixou claro que conta com Cristiano Ronaldo e que os 41 anos do capitão não o impedem de ser uma mais valia, por isso é bastante expectável que o jogador do Al Nassr esteja na primeira lista de convocados, que será divulgada esta sexta-feira na Cidade do Futebol, com vista ao quádruplo compromisso com País de Gales, Noruega (2 jogos) e Dinamarca para a Liga das Nações.A convocatória irá certamente revelar mais do que nomes. Quando o técnico anunciar a lista se perceberá mais um pouco do que Jesus pretende para o futuro. Se chama quem está em melhor forma - casos de Gonçalo Paciência, Fábio Silva e o pré-convocado André Silva - ou quem melhor se poderá enquadrar no que espera da seleção como equipa, como Rafael Leão e Francisco Trincão, no que, por exemplo, diz respeito ao ataque.Uma coisa é certa, com ele a seleção voltará a ter um médio defensivo, a chamada posição 6. Samu Costa, a grande surpresa dos convocados de Roberto Martínez para jogar o Mundial 2030, pode ver João Palhinha, agora no Benfica, a competir pelo lugar, mas Rúben Neves é o preferido. Na baliza, Diogo Costa é intocável, mas José Sá e Rui Silva são opcionais e Jorge Jesus pode privilegiar o momento de Samuel Soares no Benfica, por exemplo. Também Ricardo Velho foi pré-convocado. E na defesa, apesar de viver um mau momento no Sporting, é difícil que Gonçalo Inácio não entre na lista, não só pelas suas características enquanto central, mas pela pouca concorrência no setor, onde Rúben Dias é intocável e Renato Veiga o companheiro mais estável. Quenda, Rodrigo Mora e Mateus Fernandes, Eduardo Quaresma e Nazinho são apostas de futuro.Nesta primeira convocatória, Jorge Jesus vai chamar mais quem conhece e com quem já trabalhou Jogadores como Bruno Fernandes, João Félix e João Cancelo são um exemplo. O trio do Paris SG (Nuno Mendes, Vitinha e João Neves) nunca trabalhou com ele, mas são sempre opção.Depois da vitória na primeira edição da prova (2019), Portugal conquistou pela segunda vez a Liga das Nações em 2025 e inicia agora novo apuramento. A defesa do título começa dia 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, perante o País de Gales.APURAMENTO LIGA DAS NAÇÕES - GRUPO 4Portugal-País de Gales 24 de setembroNoruega-Portugal 27 de setembro Dinamarca-Portugal 1 de outubro Portugal-Noruega 4 de outubro País de Gales-Portugal 14 de novembro Portugal-Dinamarca 17 de novembro isaura.almeida@dn.pt.Jorge Jesus é um "treinador de certezas" e uma delas é que Ronaldo jogará quando e se for a melhor opção