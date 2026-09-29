Ronaldo, Félix e Francisco Conceição fora do treino da Seleção em Malmo

Nos primeiros 15 minutos do treino aberto à Comunicação Social com arranque às 15h30 desta terça-feira, Jorge Jesus registou três baixas: Cristiano Ronaldo, João Félix e Francisco Conceição.

A ausência mais notada é a do capitão. CR7 esteve no relvado, ainda antes de arrancar o treino em Malmo. Esteve sozinho, a 40 minutos do início do treino, mas não compareceu depois nos minutos abertos à Comunicação Social. Ainda não foi dada qualquer justificação para a ausência do capitão, mas adensa a polémica uma vez que o avançado exibiu ar de desagrado e rumou logo ao balneário após a vitória com a Noruega por não ter somado qualquer minuto.

Hoje, a Imprensa desportiva relata uma conversa entre CR7 e Jorge Jesus, logo foi inesperada a não comparência do avançado no treino da Seleção. A Federação Portuguesa de Futebol guardou para depois do treino as justificações para as ausências. Jorge Jesus admitiu que iria conversar com CR7 após a atitude no fim de semana. Esta terça-feira foi ainda cancelado o discurso de um jogador, como é hábito a dois dias do jogo, logo Jorge Jesus, na quarta-feira, terá responsabilidades acrescidas no que possa esclarecer do caso.

João Félix, titular nos dois jogos da Liga das Nações, também não esteve no treino, não sendo conhecido qualquer problema físico ainda.

Francisco Conceição tinha falhado o treino de recuperação e continua ausente e, portanto, em dúvida depois de sentir dores no jogo com a Noruega. Está a ser avaliado diariamente pela equipa médica. Bruno Fernandes já tinha trabalhado na segunda-feira e tal como Fábio Silva, que também estivera limitado, entra nas contas para o jogo com a Dinamarca, na quinta-feira, o terceiro desta Liga das Nações, na qual Portugal soma seis pontos.