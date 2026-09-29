Trabalhos da Seleção Nacional em Malmo têm Francisco Conceição como única dúvida

A seleção portuguesa tem esta terça-feira o primeiro treino tático e de conjunto desde a vitória com a Noruega, na 2.ª jornada da Liga das Nações. Em Malmo, na Suécia, à distância de pouco mais de uma ponte e cerca de 40 km do palco do jogo na quinta-feira, Jorge Jesus afinará o plantel para o embate com a Dinamarca.

O extremo Francisco Conceição está em dúvida apesar de, pelas informações recolhidas pelo DN, não ter um problema limitativo que impeça a participação no encontro com a Dinamarca. O jogador da Juventus não participou no trabalho de recuperação na segunda-feira após ter saído tocado do duelo de domingo com a Noruega, no qual foi titular no corredor direito. O extremo tem sido avaliado diariamente pelo departamento médico da seleção nacional.

Portugal tem uma sessão agendada para as 16h30 locais (15h30 horas de Lisboa), no Eleda Stadion, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Bruno Fernandes, que não atuou em Oslo devido a problemas físicos, trabalhou às ordens do selecionador Jorge Jesus na segunda-feira, o que presume estar disponível para ser utilizado no Estádio Parken, na terceira jornada do Grupo A4, na quinta-feira, às 19h45.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.