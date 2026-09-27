Bruno Fernandes lesionado e Fábio Silva por opção fora dos 23 para a Noruega

Bruno Fernandes e Fábio Silva não integram os 23 jogadores inscritos por Portugal para o encontro com a Noruega, este domingo, em Oslo, na segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

O médio do Manchester United fica de fora devido a uma limitação física, depois de ter alinhado no triunfo sobre o País de Gales, por 1-0, com uma mazela trazida do clube inglês. Jorge Jesus já tinha admitido, na antevisão ao desafio em Oslo, que a disponibilidade do jogador seria uma dúvida até perto da partida.

Fábio Silva, por sua vez, volta a não entrar nas escolhas do selecionador nacional por opção técnica. O avançado do Borussia Dortmund já tinha ficado fora da ficha de jogo no encontro de estreia de Portugal na competição, diante do País de Gales, e aguarda ainda pela primeira oportunidade neste ciclo de compromissos.