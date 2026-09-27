Bruno Fernandes lesionado e Fábio Silva por opção fora dos 23 para a Noruega
Gerardo Santos
Desporto

Bruno Fernandes lesionado e Fábio Silva por opção fora dos 23 para a Noruega

Médio do Manchester United não recuperou de uma mazela física, enquanto o avançado do Borussia Dortmund volta a ficar fora da ficha de jogo por decisão de Jorge Jesus.
Cecília Carmo
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Bruno Fernandes e Fábio Silva não integram os 23 jogadores inscritos por Portugal para o encontro com a Noruega, este domingo, em Oslo, na segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

O médio do Manchester United fica de fora devido a uma limitação física, depois de ter alinhado no triunfo sobre o País de Gales, por 1-0, com uma mazela trazida do clube inglês. Jorge Jesus já tinha admitido, na antevisão ao desafio em Oslo, que a disponibilidade do jogador seria uma dúvida até perto da partida.

Fábio Silva, por sua vez, volta a não entrar nas escolhas do selecionador nacional por opção técnica. O avançado do Borussia Dortmund já tinha ficado fora da ficha de jogo no encontro de estreia de Portugal na competição, diante do País de Gales, e aguarda ainda pela primeira oportunidade neste ciclo de compromissos.

Gerardo Santos

Os dois jogadores fazem parte da lista inicial de 25 convocados por Jorge Jesus para os quatro primeiros jogos da Seleção Nacional na Liga das Nações, mas apenas 23 podem constar da ficha de jogo. Não foi comunicada qualquer saída de Bruno Fernandes ou Fábio Silva da concentração portuguesa.

Portugal defronta a Noruega às 19h45, no Ullevaal Stadion, procurando somar a segunda vitória na defesa do título conquistado em 2025. Depois da deslocação a Oslo, a equipa das quinas visita a Dinamarca, a 1 de outubro, antes de receber novamente os noruegueses, no Estádio do Dragão, a 4 de outubro.

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