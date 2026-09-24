João Félix marca e seleção nacional conquista vitória magra na estreia de Jorge Jesus

A seleção nacional iniciou a sua nova era com o pé direito de João Félix. Na estreia de Jorge Jesus no comando das Quinas, esta quinta-feira, 24 de setembro, em Alvalade, Portugal superou o País de Gales por 1-0, no arranque da Liga das Nações, e deu início a um novo ciclo rumo à revalidação do troféu conquistado em 2025, ao Euro 2028 e ao Mundial 2030. O camisola 11 marcou o golo solitário do encontro.

Depois de um início de partida em que esteve pouco confortável a nível defensivo e na criação de jogadas, a seleção nacional conseguiu o seu primeiro lance de perigo aos nove minutos, quando Félix encontrou Cristiano Ronaldo, que rematou de pé esquerdo para fora. Foi o suficiente para Portugal começar a soltar-se em campo.

Num 4x4x2 com Bruno Fernandes do lado esquerdo, Pedro Neto do direito e Félix a municiar Ronaldo no ataque, a equipa voltou a ameaçar poucos minutos depois, quando Bruno colocou a bola na cabeça de Rúben Dias, que cabeceou para fora. A primeira parte ainda nem ia a meio quando Portugal inaugurou o marcador: no seu 50.º jogo pela seleção, Nuno Mendes escapou a uma falta pelo lado esquerdo e passou para João Félix, que rematou de fora da área e contou com um desvio em Ben Davies para inaugurar o marcador.

Jogador mais insinuante da primeira parte, Félix mostrou boa associação com Ronaldo, com quem formou uma dupla de sucesso na última época no Al-Nassr, sob o comando do próprio Jorge Jesus. Minutos depois do golo, Pedro Neto fez uma boa jogada pelo lado direito, o camisola 11 deixou a bola a jeito para Ronaldo, que finalizou para defesa fácil de Ward.

E por falar em Ronaldo, mudam-se os tempos, mudam-se os treinadores, mas o veterano segue intransigente nas bolas paradas: aos 35 minutos, na cobrança de um livre pelo lado direito, o avançado rematou contra a barreira. Pouco depois, após cruzamento de João Cancelo, encontrou um belo voleio de pé esquerdo, mas finalizou para fora.

CR7 voltaria a aparecer logo aos três minutos da segunda parte, quando desperdiçou uma ocasião clara de golo: depois de um cruzamento de Rúben Neves pelo lado direito, o capitão, debaixo da trave, finalizou por cima da baliza.

Mas a seleção nacional colocaria uma segunda bola na rede pouco depois: aos 58 minutos, Bruno Fernandes encontrou Cristiano Ronaldo com um passe em profundidade, e o avançado finalizou com precisão à saída de Ward. Ainda ovacionado pelos adeptos, o camisola 7 viu o VAR intervir para assinalar fora de jogo, para total frustração do artilheiro, que perdeu a oportunidade de sair de Alvalade mais perto dos mil golos na carreira.

Mesmo sem o melhor aproveitamento das oportunidades, Ronaldo teve uma atuação muito mais participativa diante dos galeses do que nas partidas do Mundial. Perigoso dentro da área, atuou até aos 67 minutos, quando deixou o relvado para dar lugar a Gonçalo Ramos.

Sem conseguir ser efetiva nas oportunidades que construía, a Seleção quase sofreu um castigo aos 74 minutos: numa jogada pelo lado direito, Johnson cruzou e a bola bateu na trave. No ressalto, os galeses estiveram perto do empate, mas Diogo Costa agarrou. Os últimos minutos da partida foram de pouca inspiração para a seleção nacional, que, após três anos e meio sob a batuta de Roberto Martínez, tenta agora assimilar uma nova forma de propor o jogo.

Após a vitória contra um frágil País de Gales, a seleção nacional terá agora uma digressão mais desafiante pela Escandinávia nas próximas rondas da Liga das Nações. No domingo (27), o compromisso é com a Noruega, uma das sensações do último Mundial, em Oslo. Já na próxima quinta-feira (1), desloca-se até Copenhaga, onde mede forças com a Dinamarca.