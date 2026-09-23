Jorge Jesus entra na Liga das Nações para "defender o título" e assegura titularidade de Ronaldo

Jorge Jesus estabelece a fasquia alta na Liga das Nações, perspetivando o jogo desta quinta-feira (24) com o País de Gales. A intenção, mais do que preparar o próximo Europeu, é consolidar processos e garantir resultados na prova. "Estou numa Seleção que tem os melhores jogadores do mundo e em todos os campos onde entra é para ganhar. Na Liga das Nações somos os detentores do título por isso temos de o defender", destacou o novo selecionador, que assumiu que ainda não sabe o que sentir quando ouvir o hino em Alvalade: "Emocionalmente, é diferente... Basta ter o hino para ser diferente. De resto, estou habituado a esta pressão, faz parte da profissão. É o ponto mais alto da minha carreira. Do ponto de vista emocional, sonhar ser campeão do mundo é o ponto mais alto que se pode atingir. Sou um português orgulhoso, por isso é especial."

Ao Canal 11, antes da conferência, vincara que "o melhor momento do País de Gales é a bola parada ofensiva", elogiando: "É uma equipa bem trabalhada, que tem uma base, muito agressiva a defender e que taticamente defende muito bem. Temos de arranjar soluções para sermos melhores."

Deixou a garantia de que Cristiano Ronaldo, sentado ao seu lado na conferência, estará no onze. "Se não acontecer nada vai ser titular. O Cristiano é um símbolo de Portugal. Isso não lhe dá o direito de jogar os jogos todos, mas joga amanhã e espero que faça logo um ou dois golos e eu tiro-o logo", disse, com alguma ironia, mas também admitindo a necessária gestão para os embates seguintes com Noruega (duas vezes) e Dinamarca.