Jorge Jesus entra na Liga das Nações para "defender o título" e assegura titularidade de Ronaldo
Jorge Jesus estabelece a fasquia alta na Liga das Nações, perspetivando o jogo desta quinta-feira (24) com o País de Gales. A intenção, mais do que preparar o próximo Europeu, é consolidar processos e garantir resultados na prova. "Estou numa Seleção que tem os melhores jogadores do mundo e em todos os campos onde entra é para ganhar. Na Liga das Nações somos os detentores do título por isso temos de o defender", destacou o novo selecionador, que assumiu que ainda não sabe o que sentir quando ouvir o hino em Alvalade: "Emocionalmente, é diferente... Basta ter o hino para ser diferente. De resto, estou habituado a esta pressão, faz parte da profissão. É o ponto mais alto da minha carreira. Do ponto de vista emocional, sonhar ser campeão do mundo é o ponto mais alto que se pode atingir. Sou um português orgulhoso, por isso é especial."
Ao Canal 11, antes da conferência, vincara que "o melhor momento do País de Gales é a bola parada ofensiva", elogiando: "É uma equipa bem trabalhada, que tem uma base, muito agressiva a defender e que taticamente defende muito bem. Temos de arranjar soluções para sermos melhores."
Deixou a garantia de que Cristiano Ronaldo, sentado ao seu lado na conferência, estará no onze. "Se não acontecer nada vai ser titular. O Cristiano é um símbolo de Portugal. Isso não lhe dá o direito de jogar os jogos todos, mas joga amanhã e espero que faça logo um ou dois golos e eu tiro-o logo", disse, com alguma ironia, mas também admitindo a necessária gestão para os embates seguintes com Noruega (duas vezes) e Dinamarca.
Com falta de tempo de treino, valorizou a importância da "variabilidade ao longo do jogo" e de ter "jogadores que conhecem as ideias de jogo" por terem trabalhado anteriormente com ele. "Ainda hoje disse aos meus jogadores que era mais fácil trabalhar com eles porque são inteligentes", elogiou.
Apesar de ser dado como adquirido que João Palhinha seria titular pelos jornalistas na sala, Jesus respondeu, entre risos, que o médio "não tem estatuto", ao contrário de Ronaldo. Escondeu o jogo quanto à inclusão de João Félix como segundo avançado, situação que trabalhou na terça-feira em treinos. "Sou um treinador que gosta mais de segundo avançado, mas não sempre. Jogar alguém atrás do Cris, do Gonçalo Ramos ou do Fábio Silva é diferente. Agora vamos ver amanhã", anunciou.
Acrescentou que não quer revoluções no onze. "O facto é que ter pouco tempo de trabalho, chegar aqui e mudar tudo... até atrofia os jogadores. Agora, aqueles que já tenham algumas bases comigo, esses vão jogar", elucidou, recordando que 13 dos convocados já haviam sido treinados noutro momento da carreira.
Fez uma ligeira comparação com Roberto Martínez, mas evitando ferir suscetibilidades. "O futebol é arte, jogado pelos jogadores, e arte por quem treina. Como noutras profissões, a criatividade faz a diferença. Tenho uma visão diferente de olhar para o jogo. Não digo que seja melhor do que o míster anterior, mas acredito que com os mesmos jogadores posso criar algo diferente. Não sou treinador de 4-3-3", atirou.