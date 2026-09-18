Jorge Jesus: "É importante chamar 13 jogadores que já trabalharam comigo"

Jorge Jesus, novo selecionador nacional, abordou as novidades para os jogos da Liga das Nações com País de Gales, Dinamarca e duplo embate com a Noruega.

Face ao pouco tempo de trabalho e a importância dos jogos a breve prazo, vincou a importância de trazer jogadores conhecidos. "Nesta convocatória, estão 13 jogadores que trabalharam comigo. Não perguntaram ainda, mas eu digo-vos. E isso ajuda. Dentro desse perfil, foi importante a escolha. A consciência que tenho é que devo acelerar o processo. Os jogadores têm de identificar-se com o que quero e não é só o treino de campo. Faço treino de sala e treino de campo", destacou Jorge Jesus, que, no início, não quis "abordar muito a decisão de Klopp, na Alemanha, de levar mais de 40 jogadores", embora criticando, no final da conferência, o técnico: "Não sei como vai trabalhar as duas equipas. Nem a Alemanha tem possibilidade de ter duas seleções. Não tem lógica nenhuma."

Deu argumento semelhante na escolha dos quatro centrais. "Só convoquei quatro, optei por dar continuidade aos quatro que estiveram no Mundial e dois já trabalharam comigo: o Tomás e o Rúben Dias", disse, embora reconhecendo que António Silva, do Bournemouth, "poderia ser um dos quatro."

Jorge Jesus abordou depois as quatro novidades, Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha e Fábio Silva. "O Samuel é um guarda-redes com 24 anos, quisemos incorporar um terceiro, mais jovem do que os outros habitualmente chamados. O Nuno Tavares, tal como o Samuel Soares e o João Palhinha, já trabalhou comigo. Isso é importante. O Fábio Silva tem condições diferentes de todos os outros avançados, por exemplo o Gonçalo Ramos e o Cris não sabem puxar o jogo. E Fábio Silva tem 24 anos", detalhou, avançando que André Silva e Gonçalo Paciência estiveram na equação, na pré-convocatória. Recusou a ideia de que só quatro novidades representem continuidade: "Não tenho a mesma ideia do Selecionador anterior."

Rejeitou ter tido "conversas com Rafa" para o convencer a regressar à Seleção, diz não ter falado com Roberto Martínez. "Só conversei com os jogadores que estiveram no Mundial e que agora não foram convocados", anotou.

Deixou a indicação de que um modelo tático com um segundo avançado será, à partida, o mais seguido. "Tenho a minha ideia de jogo, acreditando na qualidade dos jogadores e no que temos feito pelos clubes que temos representado. Dentro da minha ideia de jogo existe mais um segundo avançado, por isso é que convoquei jogadores além do João Félix. O Bruno Fernandes, o Trincão e o Rafael Leão podem fazer essa posição. Posso adaptar características à ideia de jogo", explicou, elogiando Félix e Leão: "O João Félix entra nas minhas características de jogo, não é nunca para jogar numa ala comigo. Vai ser sempre um segundo avançado. Com o tempo, vai ser um primeiro avançado, pela capacidade de criação e finalização. Lancei Rafael Leão com o FC Porto como primeiro avançado e fez um dos golos [no Sporting]."

Cristiano Ronaldo integra a convocatória e ouviu elogios, mas não tem garantia de titularidade. "O Cristiano é um jogador como os outros. Tem rendimento, joga. Se não tiver rendimento, não joga. No entanto, tem um estatuto diferente, tem cinco Bolas de Ouro. Mas isso não conta para as minhas decisões", elencou, sem querer relevar a preocupação por João Palhinha poder ser assobiado em Alvalade, agora que é jogador do Benfica: "Estou a convocar jogadores para a Seleção. Não estou preocupado em que clube jogam. É a qualidade do momento e do jogador. Isso para mim não é importante."

Para a posição 6, reconhece gostar de ter um "médio mais posicional", com "conhecimento ofensivo e defensivo", sem dizer se João Neves conta para o lugar. "Foi-me perguntado pelo Palhinha, mas não se falou do Rúben Neves, que faz bem essa posição", indiciou. Mostrou ainda convicção de que Gonçalo Inácio "vai jogar bem" na Seleção e não quis fazer comparações entre o campeonato saudita e o português, sem relevar preocupação pela maioria dos convocados estar fora de portas. "O que importa é a formação e há jogadores que precisam de sair para crescer", relativizou. O FC Porto tem Diogo Costa nos eleitos, o Sporting Rui Silva e Gonçalo Inácio, o Benfica Samu Soares, Tomás Araújo e João Palhinha.