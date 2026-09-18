Jorge Jesus traz quatro novidades e inclui Palhinha, Samuel Soares, Nuno Tavares e Fábio Silva

Jorge Jesus definiu a primeira convocatória como Selecionador Nacional e chamou 25 jogadores, apresentando quatro novidades face aos convocados de Roberto Martínez para o Mundial 2026.

Para os embates em casa com o País de Gales (dia 24, quinta-feira), fora com a Noruega (dia 27, domingo), fora com a Dinamarca (dia 1 de outubro, quinta-feira) e em casa com a Noruega (dia 4 de outubro, domingo), que serão determinantes para o percurso de Portugal na Liga das Nações e respetivo apuramento para o Campeonato da Europa, Jesus apresentou novidades em todos os setores. Na baliza, Samuel Soares, do Benfica, é convocado, também para a lateral esquerda entra Nuno Tavares, da Lázio, que foi orientado pelo técnico nos encarnados.

João Palhinha é a grande alteração no meio-campo, entrando para o lugar de Samu. Na frente, Fábio Silva, do Dortmund, é chamado. Gonçalo Guedes, chamado ao Mundial, está ausente.

Fica a lista de convocados divulgada:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica)

Defesas: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Man. United), Rúben Dias (Man. City), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lázio)

Médios: João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid), Bruno Fernandes (Man. United)

Avançados: Francisco Conceição (Juventus), Francisco Trincão (Al-Ahli, Rafael Leão (Galatasaray), Pedro Neto (Chelsea), João Félix (Al Nassr), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (AC Milan) e Fábio Silva (Dortmund).

Entre estes, só Samuel Soares pode ser uma estreia com as Quinas. João Palhinha já fez parte de fases finais, Fábio Silva tem uma internacionalização, Nuno Tavares três. Do último Mundial caem José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Samu Costa e Gonçalo Guedes.