Jorge Jesus é um "treinador de certezas" e uma delas é que Ronaldo jogará quando e se for a melhor opção

Sob o lema "Viemos para vencer", Jorge Jesus apresentou-se no papel de selecionador nacional, com muitas "certezas" e uma delas é que Cristiano Ronaldo, a quem chama de "Cris", jogará quando e se for a melhor opção para a equipa. Certo que, mesmo sem ser preciso uma revolução, a seleção portuguesa com ele vai "jogar o dobro" e isso significa fazer chegar a bola à baliza com o menor número de passes possível. "Eu não gosto de jogar com três médios num 4x3x3. Gosto de médios com mais andamento e mais dinâmica", disse mostrando assim que algo irá mudar no papel que Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva irão desempenhar no futuro. "O futebol cada vez é um desporto coletivo que tem evoluído muito porque para as equipas e treinadores, a questão dos passes e redução dos passes é importante. Eu não gosto de jogar com 3 médios num 4x3x3. Gosto de médios com mais andamento e mais dinâmica. Todos dizem que tínhamos o melhor meio-campo do mundo. Mas onde? No PSG? No United? Na Seleção tudo é diferente. E a minha ideia é implantar ideias que funcionem com a equipa. Muitas das vezes o treinador o que tem de fazer é ajudar o jogador. Como a qualidade é muita, vou estar lá para os ajudar."Depois de agradecer a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pela "oportunidade de treinar uma das melhores seleções do mundo", que, "ainda por cima", é a seleção do seu País. "Sou um orgulhoso português e agora vou ser treinador de 12 milhões. Viemos para vencer. Sempre fui um treinador muito para lá do campo e chego a uma casa que não conheço. Tenho a sorte de ter comigo Lourenço Coelho que trabalhou comigo 6 anos no Benfica. Agora os dados estão lançados e queremos começar a vencer".A estreia será no dia 24 de setembro, com o País de Gales, um jogo da fase de apuramento da Liga das Nações, prova que Portugal conquistou em 2019 e 2025.Certo é que a seleção terá Cristiano Ronaldo em campo quando e sempre que o novo selecionador considerar que ele é a melhor opção e até recordou que o substitui 16 vezes no Al Nassr em 2025/26 e isso nunca foi um problema. "Ainda não falei com o Cris [Cristiano Ronaldo]. Ele nunca será um problema para a Seleção nem para mim. Em relação à polémica, cada um pensa o que quiser. Vou falar com o Cris e com todos individualmente. O Cris é um símbolo de Portugal e tive um grande prazer em trabalhar com ele. É facílimo trabalhar com ele. Basta que ele perceba onde pode chegar e onde eu posso chegar. Mas tenho de falar com ele para saber o que ele quer fazer. Ele sempre me disse que quer acabar no Al Nassr, agora resta saber o que será melhor para ele."."Claro que vi jogar a Seleção. Não quero falar disso aqui. Não é elegante"Jorge Jesus foi menos efusivo na frontalidade, ou como ele próprio disse para não ser "deselegante" evitou falar ou analisar o desempenho de Portugal no Mundial2026. Afinal a porta da seleção abriu-se para ele cumprir o sonho de treinar Portugal porque a de Roberto Martínez se fechou ao ser eliminado nos oitavos de final. "Claro que vi jogar a Seleção, como vi todas. Não quero falar disso aqui. Não é elegante. Não que queira fugir. Mas se calhar o que faria de diferente, tem que ver com a importância em ser o 1.º do grupo, porque jogar com a Espanha... jogar com Espanha não é a mesma coisa do que com a Suíça. Ficamos por aqui", disse o novo técnico nacional, que discorda de quem pensa que treinar uma seleção é diferente de treinar um clube. Com ele a exigência vai ser a mesma: "Há muita tendência de dizer que um selecionador é diferente de um de uma equipa. Não é verdade. A diferença é o método porque não há tanto tempo. O futebol não é uma ciência exata, mas é uma ciência. Preparei-me bastante estudei para este desafio, mas não será diferente de trabalhar numa equipa."A parte em que Jorge Jesus, 'JJ' para o futebol, foi mais ele mesmo foi quando colocou Neymar à frente de Lionel Messi na lista dos melhores jogadores do Mundo: "O jogo é que dita se o Cris deve jogar ou não... Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, mas já não vou ao terceiro, que é o Messi, mas treinei o Cristiano e ao Neymar disse-lhe [no Al Hilal]: "Finish, ok?" (acabou)". Esta foi também uma forma de 'picar' o Brasil, que optou por contratar Carlo Ancelotti, que chamou Neymar para o Mundial2026..O salário, os fiéis adjuntos e as novidades na equipa técnica de Jorge Jesus na seleção nacional."Tornar Portugal a melhor seleção do Mundo"Depois de treinar 16 equipas e conquistar 24 troféus, o técnico de 71 anos, "mas com o espírito de 50", está pronto a aceitar o desafio que Pedro Proença lhe lançou: "Tornar Portugal a melhor seleção do Mundo." E sem ser preciso uma revolução, uma vez que a média de idade dos convocados para o Mundial2026 é de 28 anos, mas Rodrigo Mora e Geovanny Quenda são alguns dos jovens talentos que terão oportunidades.E segundo o novo selecionador é possível melhorar e "jogar o dobro" sem ser preciso fazer revoluções ou renovações."Tenho uma grande vantagem aqui porque dos 26 convocados para o Mundial, 12 já trabalharam comigo. Se perguntasse aqui qual seria a melhor seleção, haveria 10 respostas diferentes. Há muita qualidade. Portugal tem muita qualidade na formação e agora irei acompanhar e estar mais inserido. Se perguntarem se é preciso uma remodelação, não. Só há seis jogadores acima dos 30 e dois são guarda-redes. A média de idades é 28. É uma equipa jovem e não é por aí que haverá problemas", explicou, lembrando também que Gonçalo Ramos precisa ter mais minutos no AC Milan para jogar também na seleção.E como o talento na formação abunda, se houver um jovem de 17 ou 18 anos com qualidade para integrar a Seleção irá entrar: "A idade não tem influência, olhem para o Cris. Comigo no Al Nassr fazia 8 kms por jogo, com velocidade acima 25 km/h. Comigo jogava quando eu achava que era preciso, quando jogava. Às vezes nem o levava para o banco".Jesus diz que Ronaldo nunca será problema e que a seleção tem mesmo de "jogar o dobro".Ronaldo é maior que o título mundial que Portugal podia ter ganhado