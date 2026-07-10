Desporto

Jorge Jesus: "Vou falar com o Cristiano e com todos os jogadores individualmente"

Siga aqui a conferência de imprensa de apresentação do novo selecionador nacional. Contrato válido até 2030.
Jorge Jesus: "Vou falar com o Cristiano e com todos os jogadores individualmente"
Gerardo Santos

"Treinei os dois melhores do Mundo, Ronaldo Neymar, e o terceiro já não vou treinar, o Messi"

Jesus a ser Jesus. O novo selecionador considera Neymar do que Messi: "O jogo é que dita se o Cris. Se deve jogar ou não... Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, mas já não vou ao terceiro. Ao Neymar disse-lhe: "Finish"..."

Sobre o talento."Portugal tem uma qualidade muito grande em formar novos jogadores. Portugal é o Brasil da Europa. Dás um pontapé numa pedra e sai um jogador. A nossa Seleção tem uma média de idade de 28 anos e isso não tem problema, o importante é o valor. Se houver um jovem de 17 ou 18 anos com qualidade para integrar a Seleção irá entrar. Dos 12 que aqui estão e com quem já trabalhei fui eu que os lancei, como o Rafael Leão, o Bernardo, o Cancelo... O Bernardo, sim, com 17 anos na Taça contra o Cinfães. A idade não tem influência, olhem para o Cris. Comigo fazia 8 kms por jogo, com velocidade acima 25 km/h. Comigo jogava quando eu achava que era preciso, quando jogava. Às vezes nem o levava para o banco."

Gerardo Santos

Sem problema algum com o Bernardo

Apesar de não ter "muito o hábito" de nomear capitães pela antiguidade, porque o "capitão é muito mais do que isso", os atuais da seleção cumprem esse requisito. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias e Diogo Costa.

Jorge Jesus garantiu que não tem problema algum com Bernardo Silva: "Quanto ao Bernardo, em 2013 era um menino que estava a começar os passos dele. Era um menino que confiava muito nele e queria ser jogador. Foi mais o que se falou do que aquilo aconteceu num treino. Falou-se que eu queria pô-lo a lateral esquerdo. Aliás, o Djuricic lesionou-se e eu ia mete-lo naquela posição. O Pep (Guardiola) também o meteu lá mais tarde. Mas não há problema nenhum."

Renovador ou revolucionar a seleção?

"Tenho uma grande vantagem aqui porque dos convocados para o Mundial, 12 já trabalharam comigo. Se perguntasse aqui qual seria a melhor seleção, haveria 10 respostas diferentes. Há muita qualidade. Portugal tem muita qualidade na formação e agora irei acompanhar e estar mais inserido. Mas o que interessa é o presente e se me perguntarem se é preciso uma remodelação, não. Só há seis jogadores acima dos 30 e dois são guarda-redes. A média de idades é 28. É uma equipa jovem e não é por aí que haverá problemas".

"Ronaldo nunca vai ser um problema para a Seleção"

"Ainda não falei com o Cris [Cristiano Ronaldo]. Nunca será um problema para a Seleção nem para mim. Em relação à polémica, cada um pensa o que quiser. Vou falar com o Cris e com todos individualmente. O Cris é um símbolo de Portugal e tive um grande prazer em trabalhar com ele. É facílimo trabalhar com ele. Basta que ele perceba onde pode chegar e onde posso chegar. Mas tenho de falar com ele para saber o que ele quer fazer. Ele sempre me disse que quer acabar no Al Nassr, agora resta saber o que será melhor para ele (...) Ainda em relação ao Cris, ele fez 31 jogos em 50 no ano passado. Substitui-o 16 vezes e nunca houve problemas."

Gerardo Santos

O gosto pela "pressão" do objetivo e a idade 

Jorge Jesus assume-se um homem de certezas e mostra ambição de continuar a trabalhar com a vontade de quem tem 50 anos e não 71 anos, como diz o cartão de cidadão. "Já estou habituado e gosto disso. Tenho condições de trabalho e este lema enquadra-se. A minha idade é 71 mas o que sinto é 50 porque tenho saúde. Treino todos os dias. Vai ser um desafio difícil, mas acredito que vamos vencer", disse.

"Seleção não é diferente de um clube"

"Há muita tendência de dizer que um selecionador é diferente de um de uma equipa. Não é verdade. A diferença é o método porque não há tanto tempo. O futebol não é uma ciência exata, mas é uma ciência. Preparei-me bastante estudei para este desafio, mas não será diferente de trabalhar numa equipa".

"É um orgulho treinar uma das maiores seleções do Mundo, a do meu País"

"Quero agradecer ao presidente por me dar a oportunidade de treinar uma das melhores seleções do mundo. Hoje a minha apresentação é formal e todos querem saber como vamos jogar. Hoje viemos para vencer e com a qualidade que temos, podemos acreditar que podemos valorizar os jogadores e neste caso a seleção. Tenho a oportunidade de treinar uma das melhores seleções do mundo e ainda por cima a minha seleção. Sou um orgulhoso português e agora vou ser treinador de 12 milhões. Os portugueses têm-me enchido de orgulho no Mundial... não desportivamente, mas também não estava aqui. Agora viemos para vencer. Sempre fui um treinador muito para lá do campo e chego a uma casa que não conheço. Tenho a sorte de ter comigo Lourenço Coelho que trabalhou comigo 6 anos no Benfica. Agora os dados estão lançados e queremos começar a vencer em setembro contra Gales".

Pedro Proença: "Jorge Jesus tem cultura de vitória"

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol anuncia Jorge Jesus, "um treinador habituado a entrar em campo sempre para vencer", como selecionador nacional.

"Hoje iniciamos uma nova era na FPF, da dimensão do nosso talento. Hoje apresentamos o novo selecionador no dia em que se cumprem 10 anos da conquista do Euro", começa por dizer o líder da FPF, saudando depois "o regresso a Portugal, pela porta grande, para treinar uma das maiores seleções do Mundo" do "amigo Jorge Jesus".

"Hoje apresentamos o novo selecionador no dia em que se cumprem 10 anos da conquista do Euro. A apresentação de Jorge Jesus marca o início de uma nova era e marca o início de uma nova cultura de exigência e de vitória. Chega para preparar o Euro 2028 e o Mundial 2030. Enquanto presidente da FPF assumimos que queremos ser uma das melhores seleções do mundo. Jorge Jesus é um dos melhores treinadores da nossa história. Com ele vamos estar sempre mais perto da vitória. Amigo Jorge, hoje regressas a Portugal pela porta grande, numa das melhores seleções do mundo, cumpres um dos teus maiores sonhos. Bem-vindo e hoje viemos todos para vencer", disse Pedro Proença no discurso de apresentação.

Jorge Jesus entra na sala com Pedro Proença

Auditório da Cidade do Futebol completamente cheio aguarda pelo anúncio oficial de Jorge Jesus. Sob o lema "Viemos para vencer", o técnico português foi anunciado como selecionador nacional.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou esta sexta-feira a contratação de Jorge Jesus como novo selecionador nacional. O treinador português, de 71 anos, sucede a Roberto Martínez no comando da Seleção Nacional.

O anúncio foi feito através das redes sociais da FPF, com a mensagem "Viemos para vencer", antes da conferência de imprensa de apresentação, marcada para as 15:00, na Cidade do Futebol.

em atualização

Jorge Jesus: "Vou falar com o Cristiano e com todos os jogadores individualmente"
O salário, os fiéis adjuntos e as novidades na equipa técnica de Jorge Jesus na seleção nacional
Futebol
seleção nacional
Jorge Jesus
FPF
apresentação
Diário de Notícias
www.dn.pt