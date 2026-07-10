Jorge Jesus: "Vou falar com o Cristiano e com todos os jogadores individualmente"

Jesus a ser Jesus. O novo selecionador considera Neymar do que Messi: "O jogo é que dita se o Cris. Se deve jogar ou não... Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, mas já não vou ao terceiro. Ao Neymar disse-lhe: "Finish"..." Sobre o talento."Portugal tem uma qualidade muito grande em formar novos jogadores. Portugal é o Brasil da Europa. Dás um pontapé numa pedra e sai um jogador. A nossa Seleção tem uma média de idade de 28 anos e isso não tem problema, o importante é o valor. Se houver um jovem de 17 ou 18 anos com qualidade para integrar a Seleção irá entrar. Dos 12 que aqui estão e com quem já trabalhei fui eu que os lancei, como o Rafael Leão, o Bernardo, o Cancelo... O Bernardo, sim, com 17 anos na Taça contra o Cinfães. A idade não tem influência, olhem para o Cris. Comigo fazia 8 kms por jogo, com velocidade acima 25 km/h. Comigo jogava quando eu achava que era preciso, quando jogava. Às vezes nem o levava para o banco."