O salário, os fiéis adjuntos e as novidades na equipa técnica de Jorge Jesus na seleção nacional
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O salário, os fiéis adjuntos e as novidades na equipa técnica de Jorge Jesus na seleção nacional

Federação ofereceu ao novo selecionador os mesmo quatro milhões de euros que Martínez auferia. Vínculo será até 2030.
Isaura Almeida
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