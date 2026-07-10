O salário, os fiéis adjuntos e as novidades na equipa técnica de Jorge Jesus na seleção nacional

Jorge Jesus é o novo selecionador nacional e terá um contrato válido até 2030, de forma a orientar a seleção nacional portuguesa no Campeonato do Mundo de futebol que Portugal co-organizará nesse ano com Espanha e Marrocos. Pedro Proença, segundo soube o DN, ofereceu-lhe o mesmo salário que a a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pagava a Roberto Martínez, que deixou o comanda da seleção após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial2026 e Jesus aceitou de imediato. Vai receber quatro milhões de euros por ano ao serviço da seleção.O técnico de 71 anos ficou ainda a saber que terá ainda mais meio milhão de euros para a contratação da sua equipa técnica, a exemplo do que já acontecia com o treinador espanhol. Os nomes que o acompanham serão conhecidos no mesmo dia em que ele será apresentado, no dia 10 de julho. E segundo soube o DN, terá como adjuntos os três elementos que já o acompanhavam no Al Nassr: João de Deus, Fábio Jesus e Tiago Oliveira. E ainda Márcio Sampaio e Ricardo Silva, que serão os responsáveis pela preparação/recuperação física.A área do treino de guarda-redes deverá ser reforçada com Nélson Pereira, antigo guarda-redes do Sporting e da seleção nacional, que se irá juntar a Ricardo, que já fazia parte da estrutura técnica de Roberto Martínez e se irá manter, ao contrário de Ricardo Carvalho. O antigo defesa central será substituído por um outro antigo internacional português.Esta será a primeira experiência de seleção para Jorge Jesus. Com quase 40 anos de carreira, Jorge Jesus, começou no Amora e foi juntando equipas ao currículo (ao todo já orientou 16), entre elas dois dos grandes nacionais - Benfica (onde conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco Taças da Liga) e Sporting (uma Supertaça e uma Taça da Liga). Mas foi no Flamengo que conheceu a glória eterna e o reconhecimento mundial com a conquista do Brasileirão e da Libertadores. Ainda regressou ao Benfica e passou uma época no Fenerbahçe, até voltar à Arábia para ajudar Cristiano Ronaldo (e João Félix) a ser campeão no Al Nassr, em 2025/2026.A primeira convocatória terá de ser feita em meados do mês de setembro e com a época ainda no início para defender o troféu da Liga das Nações conquistado em 2025, com Roberto Martínez. Portugal integra o Grupo A4, com Dinamarca, Noruega e País de Gales e os jogos já estão agendados para setembro e outubro. O primeiro jogo da era Jesus está marcado para o dia 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, frente ao País de Gales. Seguir-se-ão duelos com Noruega (fora), Dinamarca (fora) e, novamente, a Noruega (casa). .“Jorge Jesus é uma excelente escolha para selecionador nacional”.Jorge Jesus é o novo selecionador nacional e será apresentado amanhã