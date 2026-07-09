Henrique Calisto não tem dúvidas de que “Jorge Jesus é uma excelente escolha para selecionador nacional”. O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol elogia o treinador, que já negoceia com Pedro Proença para assumir o comando técnico da Seleção, não só pelo “profundo conhecimento do futebol português”, mas também pela “forma competente como domina os aspetos táticos do jogo”. Calisto defende que haveria outras soluções, mas Jorge Jesus cumpre os requisitos necessário para ser o selecionador: “Neste momento, em que o próprio presidente da Federação Portuguesa de Futebol diz que se vai criar um novo ciclo, tem que haver ruturas e o Jesus é um homem de coragem para implementar essas próprias ruturas e sem interferências, seja da estrutura seja do balneário.”A qualidade de jogo que transmite às suas equipas “é inegável”, tanto a nível técnico, pedindo muitas vezes “a nota artística” aos jogadores, como a nível tático - “aliás a alcunha de mestre da tática não é jucoso é o reconhecimento disso mesmo”. Para Henrique Calisto isso mostra o que Jesus pode fazer na Seleção, para mais com um grupo de atletas em que “o talento abunda”. É também um grupo de egos fortes, mas para o presidente da ANTF isso não será um problema: “Na luta de egos, ele não se vai deixar de ficar. É um líder carismático, afirmativo e sabe lidar com egos. Já treinou grandes equipas, que lutam por títulos, e teve resultados excelentes, logo ele tem essa capacidade. Os egos também se afirmam quando o treinador não se afirma. Se o treinador é um homem com um grande carisma, respeitado por todos, os egos dos jogadores e de outras pessoas colaterais ao futebol, tendem a baixar.”Jorge Jesus tem 71 anos, mas a idade é só um número. A carreira fala por ele. É um treinador experiente que chegará à seleção “por meritocracia”, segundo Henrique Calisto, que não acredita num Jorge Jesus mais polido por estar no banco nacional. “A frontalidade, quer na relação com os jogadores quer na exposição pública na defesa das suas ideias, é a sua imagem de marca e foi assim, fiel a si mesmo e às suas ideias, que teve sucesso. Por isso não vejo como poderia mudar. Nem deve”, diz o presidente da associação de treinadores ao DN.O técnico da Reboleira, Amadora, é o eleito para substituir o espanhol Roberto Martínez e só uma hecatombe impediria que o antigo treinador do Benfica e Sporting assumisse o banco nacional. Mas, caso o acordo falhe, o presidente da ANTF defende a contratação de um treinador português. Henrique Calisto ressalva que não se trata de uma questão de nacionalidade, mas de competência e promoção daquilo que é o técnico nacional: “Se a Seleção é um espelho do futebol português, o selecionador devia ser o exemplo da categoria dos técnicos portugueses. E temos muitos com categoria e capacidade para assumir a Seleção. Portugal é uma das grandes escolas atuais ao nível do treino.".Mundial "ficou muito aquém do que pretendíamos". Proença quer ter "novidades concretas" até ao final da semana sobre novo selecionador.Como o DN noticiou, Jorge Jesus é a escolha do presidente da FPF, mas à chegada à Lisboa, depois de a Seleção ser eliminada nos oitavos-de-final do Mundial 2026, Pedro Proença disse apenas que o perfil do novo treinador já está traçado e “tem de ser consentâneo” com aquilo que é a realidade do futebol português. “Onde a nossa Seleção entra é para ganhar. O perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF. É com esse perfil que vamos encontrar uma solução que queremos apresentar nos próximos dias”, revelou o presidente da FPF, que ontem mesmo iniciou as conversas com Jorge Jesus.Portugal tem jogos da Liga das Nações em setembro e outubro e não há tempo a perder. E tal como o DN escreveu a questão salarial é o único ponto a discutir num contrato que deverá ser até 2030, ou seja, até ao próximo Mundial que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos. Jorge Jesus auferia 12 milhões de euros por ano no Al Nassr e recusou renovar porque sabia que seria opção para a Seleção quando Martínez saísse, mas esse é um valor que a FPF não pode igualar.isaura.almeida@dn.pt.Jorge Jesus é o eleito, mas salário ainda é um ponto a discutir