Jorge Jesus é o eleito para suceder a Roberto Martínez.
Jorge Jesus é o eleito para suceder a Roberto Martínez.Fayez NURELDINE / AFP
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“Jorge Jesus é uma excelente escolha para selecionador nacional”

Técnico já negoceia para suceder a Roberto Martínez. Presidente da Associação Nacional de Treinadores, Henrique Calisto, elogia Jesus pelo profundo conhecimento do futebol português.
Isaura Almeida
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