Portugal arranca trabalhos para a Liga das Nações sem problemas físicos

Começou hoje, segunda-feira, a preparação de Portugal para o arranque da Liga das Nações, com o País de Gales, marcado para quinta-feira (19h45, em Alvalade), que será também a estreia de Jorge Jesus pela Seleção. A concentração decorreu ao longo da manhã e havia o limite de até às 15h00 os 25 jogadores se apresentarem na Cidade do Futebol, em Oeiras. Os convocados não pisaram o relvado e fizeram trabalho de recuperação no ginásio, servindo o momento para alguma confraternização dois meses depois da presença no Mundial 2026, em que Portugal chegou aos oitavos de final.

Não houve relato de qualquer problema físico no lote de convocados. Normalmente, quando estes acontecem acaba por haver uma dispensa comunicada logo no primeiro dia de trabalhos.

Esta terça-feira um internacional português falará à comunicação social, na quarta-feira será Jorge Jesus a fazer a antevisão com o País de Gales. Tal como antecipou na conferência de anúncio dos convocados, Jesus prometeu algum tempo dedicado à preparação dos adversários longe dos relvados, dedicando momentos ao trabalho coletivo, tanto com imagens do rival como de processos que quer implementar.

Portugal terá um ciclo importante de jogos para defender o título na Liga das Nações, enfrentando a Noruega, que chegou aos quartos de final do Mundial, a 27 de setembro e 4 de outubro. Entre os embates, defrontará a Dinamarca (1 de outubro). Recorde-se que foram quatro as novidades face ao Mundial: Fábio Silva, João Palhinha, Nuno Tavares e Samuel Soares. O guarda-redes é o único estreante, Fábio Silva teve uma internacionalização em 2024, na Liga das Nações.