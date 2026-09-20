Concentração e recuperação. Era Jorge Jesus na seleção arranca esta segunda-feira

A seleção nacional de futebol concentra-se esta segunda-feira, dia 21 de setembro, na Cidade do Futebol, com vista ao quádruplo compromisso de Portugal de apuramento para a final four da Liga das Nações.

Os 25 jogadores chamados por Jorge Jesus, que incluiu as novidades de João Palhinha, Samuel Soares, Nuno Tavares e Fábio Silva, podem apresentar-se até às 15h00 horas, tendo o selecionador nacional definido que hoje só haverá treino de recuperação e sem jornalistas por perto. Ou seja ninguém falará à comunicação social no arranque dos trabalhos.

À noite, por volta das 21h00, segundo a informação partilhada pela Federação Portuguesa de Futebol, a comitiva irá marcar presença no Portugal Football Globes, um evento da organização liderada por Pedro Proença.

Depois da vitória na primeira edição da prova (2019), Portugal conquistou pela segunda vez a Liga das Nações em 2025 e inicia agora novo apuramento. A defesa do título começa dia 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, perante o País de Gales, naquele que será o jogo de estreia de Jorge Jesus no banco nacional.

Seguem-se depois os jogos com a Noruega (dia 27, em Oslo), a Dinamarca (dia 1 de outubro, em Copenhaga) e a Noruega (dia 4 de outubro). Para novembro fica a deslocação ao País de Gales (dia 14) e a receção à Dinamarca (dia 17).