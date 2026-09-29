CR7 falha treino, adensa polémica e obriga Proença a viajar para Copenhaga

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, viajou esta terça-feira de emergência para Copenhaga, na Dinamarca, para tentar resolver o caso entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

O capitão da seleção dominou os interesses mediáticos no treino de Portugal nesta terça-feira. O avançado, o mais internacional e melhor goleador da história, esteve sozinho no relvado em Malmo, na Suécia, 40 minutos antes do arranque da sessão. Não viria a subir ao terreno de preparação e a Federação Portuguesa de Futebol prometeu prestar informações aos jornalistas no final do treino.

Adensou-se a polémica uma vez que o avançado exibiu ar de desagrado e rumou logo ao balneário após a vitória com a Noruega por não ter somado qualquer minuto e o próprio selecionador, Jorge Jesus, ter admitido que iria conversar com o jogador sobre a atitude, o que relata a imprensa no local ter acontecido antes do treino.

Depois dessa conversa, Ronaldo saiu do estádio, rumou ao hotel e a federação justificou que o capitão terá feito trabalho específico na unidade hoteleira, não precisando problemas físicos conhecidos.

Esta quarta-feira, portanto, Jorge Jesus terá várias explicações a dar à margem do jogo com a Dinamarca, até porque SIC e CM TV dão como adquirido que haveria um acordo entre treinador e CR7 para que este só disputasse o jogo com Gales e com a Noruega em casa.

A razão do desconsolo do capitão, avançaram as televisões, teria a ver com o facto de ter sido chamado a aquecer, mas ter acabado por não entrar contra a Noruega. “Falo com Cristiano Ronaldo todos os dias e todos os minutos”, afirmou Jesus aos jornalistas, antes de entrar no autocarro que levou a seleção ao estádio onde treinou esta terça-feira.

Com a relação entre treinador e capitão ameaçada, o presidente da FPF - que tinha previsto marcar presença no jogo da Seleção de sub-21 em Ponta Delgada, diante de Gibraltar, na quaeta-feira - viajou então para a Dinamarca de forma a tentar mediar a situação numa reunião a três.