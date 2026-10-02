Ministro da Economia espera que Portugal possa continuar a contar com o ativo Cristiano Ronaldo

O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, admitiu que Cristiano Ronaldo é um ativo importante para a marca Portugal e que seria bom se o país pudesse continuar a contar com ele.

“O Cristiano Ronaldo tem um impacto enorme na projeção, na valorização da marca Portugal. Ele é a pessoa mais conhecida de Portugal, muita gente só conhece Portugal por causa de Cristiano Ronaldo”, resumiu Castro Almeida em declarações ao canal Now na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro.

Assumindo que não se quer imiscuir nas questões do futebol, uma área que diz não dominar, o ministro disse que o jogador, que abandonou o estágio da seleção na quarta-feira depois de uma conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus, “é um valor, um ativo que Portugal tem” e que “era bom que Portugal pudesse continuar a contar com este ativo”.

“Do ponto de vista da valorização da marca Portugal, o Cristiano tem um valor que é muito relevante e seria muito bom para Portugal poder continuar a contar com este potencial que ele dá à marca Portugal”, rematou o governante.

Estas declarações surgem depois de ter sido noticiado na quinta-feira que, na véspera, o primeiro-ministro Luís Montenegro falou com Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e Pedro Proença acerca deste episódio.

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou na quarta-feira que Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da seleção em Copenhaga, garantindo que a preparação dos encontros seguintes iria prosseguir como previsto com os restantes 24 jogadores convocados e que toda a comitiva mantinha "foco absoluto".

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol ainda não falou sobre o caso e Cristiano Ronaldo prometeu "a seu tempo", dizer "a verdade a todos os portugueses sobre as razões" que motivaram a sua saída da seleção.

Na noite de quinta-feira, após a vitória frente à Dinamarca (4-2), o selecionador Jorge Jesus evitou falar de Cristiano Ronaldo e os jogadores receberam indicações para não falar sobre o jogador, segundo revelou o central Renato Veiga.

Antes do encontro, o técnico garantiu estar "completamente" de consciência tranquila e adiantou que não iria abordar o tema Ronaldo antes do jogo com a Noruega no Dragão, no domingo.