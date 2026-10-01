Abandono de Ronaldo é um "terramoto" económico que pode custar patrocínios e fazer "minguar" valor da FPF

O abandono do estágio da seleção nacional por Cristiano Ronaldo é um "terramoto" económico, que ameaça provocar o cancelamento de patrocínios e "minguar" a marca da Federação Portuguesa de Futebol, alertou esta quinta-feira, 1 de outubro, o especialista em marcas Carlos Coelho.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da consultora de branding Ivity Brand Corp considerou que a crise aberta com a saída do capitão de equipa representa uma "perda de valor imensa", que nenhum resultado desportivo conseguirá estancar, criticando a "cegueira de autoridade" com que o principal ativo do futebol nacional foi gerido.

"A marca da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mingua muito, portanto, tem-se um retrocesso muito significativo com este acontecimento inesperado e muito mal gerido do ponto de vista do valor ou da perda de valor que isso significa", afirmou Carlos Coelho, sublinhando que a desvalorização do produto FPF é inevitável quando se perde um dos ativos de maior notoriedade mundial.

O especialista explicou que o impacto não coloca em causa a continuidade nem o futuro desportivo da equipa das 'quinas', mas afeta diretamente a vertente económica e comercial do futebol.

"Não é um terramoto no sentido em que desmorona a seleção, não vai deixar de existir, vai continuar, vai jogar, se Deus quiser vai ganhar. Não é isso que está em causa, o que está em causa é uma desvalorização de uma marca. De um momento para o outro perde um dos seus ativos", salientou, acrescentando que "há centenas de milhões de pessoas no mundo que veem Portugal jogar apenas por causa de Cristiano Ronaldo, não querem saber se ganha ou perde".