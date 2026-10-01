Com a saída de Cristiano, Rafael Leão vai usar a camisola 7 contra a Dinamarca

Será o fim do "CR7" na Seleção? Após a saída conflituosa de Cristiano Ronaldo, a Seleção Nacional terá um novo "7" na partida contra a Dinamarca, que se realiza esta quinta-feira, 1 de outubro. Rafael Leão está registado no site da UEFA com o número que, fora algumas exceções, pertencia ao até agora capitão há quase 20 anos.

Ronaldo herdou a camisola 7 de Luís Figo em 2007, depois deste se ter retirado no rescaldo do Mundial 2006. Desde então, só três jogadores é que envergaram a camisola da seleção com este número e sempre quando Cristiano era poupado.

O primeiro a usar a 7 demorou 17 anos a surgir, curiosamente o número que Cristiano usava na seleção antes. Com o capitão poupado antes do Euro 2024, o extremo Bruma, então jogador do SC Braga, assumiu o 7 num amigável frente à Suécia.

Seguiu-se o jovem Carlos Forbs, que se estreou pela Seleção com este número icónico nas costas e num jogo a valer de apuramento para o Mundial 2026 frente à Arménia, em novembro de 2025.

Por fim, Gonçalo Guedes, extremo da Real Sociedad, envergou o 7 apenas uma vez em campo, apesar de já ter 34 internacionalizações. Num amigável frente ao México, em março deste ano, Guedes entrou ao intervalo e jogou com o número do capitão, que tinha sido poupado.

Cristiano Ronaldo arrisca também suspensão até seis meses

Mas a perda do número icónico pode não ser a única consequência do abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção. De acordo com o artigo 160.º do Regulamento Disciplinar da FPF, Cristiano Ronaldo arrisca ser suspenso por até seis meses pela Federação.

"O jogador que, regularmente convocado, abandone ou não compareça injustificadamente a treino, jogo ou atividade das seleções nacionais ou relacionada com a representação desportiva da FPF ou de Portugal, é sancionado com suspensão de 1 a 6 meses", lê-se no artigo.

Para além da suspensão, Ronaldo pode enfrentar uma multa, que pode ser entre cerca de 500 a mil euros, indica ainda o regulamento.