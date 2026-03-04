Cristiano Ronaldo arrisca paragem até quatro semanas devido a lesão. Presença na seleção em causa

O tempo de paragem de Cristiano Ronaldo poderá ir até às quatro semanas, devido a uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, contraída ao serviço do Al Nassr. A situação levanta dúvidas quanto à presença do capitão da seleção nacional nos próximos jogos de preparação de Portugal, frente ao México, a 28 de março, e aos Estados Unidos, a 31, uma vez que a recuperação poderá coincidir com esse período.De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o avançado português poderá ficar afastado entre duas a quatro semanas, dependendo da evolução clínica e dos resultados de novos exames que deverão ser realizados nos próximos dias.A lesão ocorreu durante o encontro entre o Al Nassr e o Al Fayha, referente à 24.ª jornada da liga saudita. Cristiano Ronaldo deixou o relvado aos 81 minutos, com queixas na perna direita, num jogo que terminou com a vitória da equipa orientada por Jorge Jesus por 3-1.Entretanto, o Al Nassr confirmou, através de um comunicado divulgado nas redes sociais, que o jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa. O clube de Riade adiantou ainda que o internacional português já iniciou um programa de reabilitação e que o seu estado físico será acompanhado diariamente pela equipa médica.Numa primeira reação após o encontro, Jorge Jesus tinha desvalorizado o problema físico do avançado, referindo tratar-se apenas de desgaste. Contudo, os exames realizados posteriormente confirmaram a existência de uma lesão muscular que obrigará a um período de recuperação..Cristiano Ronaldo compra 25% do UD Almería.Depois da greve, Cristiano Ronaldo voltou aos relvados e aos golos