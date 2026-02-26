Cristiano Ronaldo compra 25% do UD Almería
“Sempre tive a ambição de contribuir para o futebol para além do terreno de jogo", diz o capitão da seleção nacional.
Cristiano Ronaldo comprou 25% do UD Almería, equipa da segunda liga espanhola, através da CR7 Sports Investments, uma subsidiária da CR7 SA que faz a gestão dos investimentos do capitão da seleção nacional no setor do desporto.

“Cristiano Ronaldo anuncia a aquisição de uma participação de 25% no clube espanhol da Segunda Divisão Unión Deportiva Almería (UD Almería), o que represneta um passo significativo na expansão contínua do seu portefólio global de investimentos”, diz um comunicado.

“Sempre tive a ambição de contribuir para o futebol para além do terreno de jogo. A UD Almería é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento", diz Cristiano Ronaldo, mostrando-se entusiasmado em contribuir para a próxima etapa de desenvolvimento do clube, juntamente com direção.

O presidente da UD Almería, Mohamed Al Khereiji, por seu lado, afirma estar muito satisfeito com a opção de Ronaldo de investir no clube. “É considerado o melhor jogador de todos os tempos, conhece muito bem as ligas espanholas e entende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos de equipa como de academia, disse.

O Almería ocupa atualmente o terceiro lugar da Segunda Liga espanhola.

