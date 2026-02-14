Depois da greve, Cristiano Ronaldo voltou aos relvados e aos golos

Cristiano Ronaldo voltou este sábado (14) à competição e fê-lo à sua imagem: com um golo. Após três jogos de ausência, o capitão da seleção nacional precisou de apenas 18 minutos em campo para inaugurar o marcador na vitória do Al Nassr por 2-0 frente ao Al Fateh, em encontro da 22.ª jornada da Liga Saudita.Orientada por Jorge Jesus, a equipa de Riade contou com um Cristiano Ronaldo decisivo no regresso à ação, depois de um inusitado período de greve do jogador por divergências com a gestão do clube. O outro golo do Al-Nassr foi apontado por Al Khaibari, confirmando o triunfo fora de casa.Com este golo, CR7 soma agora 962 golos oficiais ao serviço de clubes e da seleção portuguesa, ficando a 38 de alcançar a simbólica marca dos mil golos na carreira profissional.. O avançado português não competia desde 30 de janeiro, data em que marcou um dos golos na vitória por 3-0 frente ao Al Kholood. Desde então, falhou os jogos com o Al-Ittihad e o Al-Riyadh, para o campeonato, além de não ter sido utilizado na Liga dos Campeões Asiática 2, competição na qual o Al-Nassr tem gerido com cautela a utilização do camisola 7.Como o DN adiantou, Cristiano Ronaldo decidiu pelo regresso aos relvados ao serviço do Al-Nassr, depois de o clube saudita ter resolvido uma série de incumprimentos financeiros que estiveram na origem da paralisação do capitão da seleção portuguesa ..Ronaldo pronto a voltar a jogar depois de resolvido o conflito financeiro no Al Nassr.A greve do jogador motivou mesmo uma reação oficial da Liga Profissional Saudita, que sublinhou, em comunicado, que nenhum jogador está acima dos clubes e que cada emblema mantém autonomia administrativa e desportiva.Apesar das especulações em torno de uma possível saída da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo mantém contrato com o Al-Nassr até junho de 2027. O regresso aos relvados, coroado com golo, parece, para já, indicar o fim do braço-de-ferro e o retomar da normalidade.