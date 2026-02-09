Ronaldo volta a jogar depois de resolvido o conflito financeiro no Al Nassr

Cristiano Ronaldo está de regresso aos relvados ao serviço do Al Nassr, depois de o clube saudita ter resolvido uma série de incumprimentos financeiros que estiveram na origem da paralisação vivida nos últimos dias. O avançado português tinha suspendido a sua participação competitiva em sinal de protesto, falhando dois encontros oficiais.O Al Nassr procedeu ao pagamento dos salários em atraso a vários funcionários do clube, desbloqueou os poderes de gestão de José Semedo, diretor executivo, e de Simão Coutinho, diretor desportivo, e assegurou os fundos necessários para cobrir as despesas operacionais até ao final da temporada. Este pacote financeiro inclui também os encargos relativos à equipa feminina do clube.A resolução destes assuntos permitiu o fim do braço de ferro que vinha a marcar o quotidiano do emblema de Riade e abriu caminho à reintegração plena de Ronaldo nos trabalhos da equipa principal. .Ainda assim, o capitão da seleção nacional não deverá alinhar no encontro de quarta-feira frente ao Arkadag, no Turquemenistão, a contar para a Liga dos Campeões Asiática 2, competição na qual tem sido pouco utilizado.O regresso aos relvados está, para já, apontado para sábado, quando o Al Nassr defrontar o Al Fateh, em jogo da Saudi Pro League, sob orientação de Jorge Jesus.Para além das divergências existentes entre o clube e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, relacionadas com o alegado tratamento desigual entre os principais clubes do país, a dimensão social teve um peso determinante na posição assumida por Cristiano Ronaldo. Enquanto líder do balneário, o jogador fez questão de incluir no seu protesto a defesa dos direitos dos funcionários e colaboradores do clube, afetados pelos atrasos salariais.A regularização das dívidas nas últimas horas foi, segundo fontes próximas do processo, decisiva para o desfecho positivo do conflito. .Ronaldo não jogou pelo Al-Nassr em protesto contra o Fundo de Investimento saudita.Cristiano Ronaldo volta a dar rosto à promoção turística da Arábia Saudita