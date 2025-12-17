Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Astro português é o principal embaixador do turismo saudita.DR
Cristiano Ronaldo volta a dar rosto à promoção turística da Arábia Saudita

Novo vídeo da campanha “Vim pelo Futebol, Fiquei para Descobrir Mais” reforça aposta na imagem do país para lá do futebol: “Sítios que nos fazem sentir vivos como em mais lado nenhum”, diz CR7.
Publicado a

Como tem sido natural desde que trocou os relvados europeus pelo Mundo Árabe, há mais de três anos, Cristiano Ronaldo continua a ser o principal rosto da Arábia Saudita na promoção internacional do turismo naquele país.

Embaixador da campanha “Vim pelo Futebol, Fiquei para Descobrir Mais”, o capitão da seleção nacional voltou a surgir esta semana num novo vídeo da iniciativa, que procura apresentar o país para lá do futebol e apelas a sua atratividade junto de mercados estratégicos, como o português.

Depois de uma primeira fase centrada na chegada do jogador ao país, esta nova etapa da campanha desloca o foco para a experiência pessoal de Ronaldo enquanto residente na Arábia Saudita. No vídeo e nos conteúdos associados, o avançado partilha locais e vivências que, nas suas palavras, “vão muito além do jogo”, associando o destino a cultura, natureza, luxo, entretenimento e grandes eventos internacionais.

Entre os destaques está a região do Mar Vermelho, apresentada como uma área de natureza preservada, com recifes de coral e novos projetos de turismo de luxo de baixa densidade, orientados para experiências ligadas ao oceano e ao bem-estar.

A região tem como um dos principais destinos em evidência a cidade de AlUla, classificada como Património Mundial da UNESCO, apontada como um dos principais polos culturais do Médio Oriente. A cidade, uma das mais visitadas nas arábias, combina património histórico, paisagens naturais e uma programação de festivais culturais, eventos internacionais e experiências ao ar livre, apoiada por uma oferta hoteleira integrada na paisagem.

Nujuma, experiência de luxo no Mar Vermelho.DR

A campanha passa ainda por grandes centros urbanos como Jeddah, Riade e Diriyah, associados a património histórico, arte contemporânea, gastronomia, entretenimento e grandes eventos - inclusive desportivos.

A estratégia passa por afirmar a Arábia Saudita como destino turístico global durante todo o ano, com uma oferta diversificada que cruza cultura, desporto, natureza e lifestyle urbano, tendo em Ronaldo o principal embaixador da Visão 2030, que pretende colocar o país como o mais visitado do mundo em cinco anos.

A aposta ganha especial relevância depois das declarações recentes de Cristiano Ronaldo no Tourise 2025, em Riade, evento que contou com cobertura in loco do DN. Nessa ocasião, o jogador teceu diversos elogios ao país onde vive há três anos e o seu processo de transformação.

A cidade histórica de Diriyah é outra promovida por Ronaldo na campanha.DR

Acredito no projeto de desenvolvimento e no turismo do país. O nosso big boss, MBS [como é conhecido Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro saudita], tem impulsionado muito para garantir que a Arábia Saudita seja boa e reconhecida no mundo inteiro. Eu faço parte disso”, afirmou.

Naquela oportunidade, CR7 ainda exaltou os locais que agora promove na campanha mais recente patrocinada pelos sauditas, como a região do Mar Vermelho. "O Mar Vermelho é a minha segunda casa. Tenho uma casa em AlUla e é um lugar onde encontro paz. Ninguém me pede autógrafos, o que é uma vitória (risos). As pessoas ainda conhecem pouco do país, não é só Riade ou Jeddah, há sítios lindíssimos em toda a Arábia Saudita", afirmou na ocasião.

