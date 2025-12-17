Cristiano Ronaldo volta a dar rosto à promoção turística da Arábia Saudita

Como tem sido natural desde que trocou os relvados europeus pelo Mundo Árabe, há mais de três anos, Cristiano Ronaldo continua a ser o principal rosto da Arábia Saudita na promoção internacional do turismo naquele país. Embaixador da campanha “Vim pelo Futebol, Fiquei para Descobrir Mais”, o capitão da seleção nacional voltou a surgir esta semana num novo vídeo da iniciativa, que procura apresentar o país para lá do futebol e apelas a sua atratividade junto de mercados estratégicos, como o português..Depois de uma primeira fase centrada na chegada do jogador ao país, esta nova etapa da campanha desloca o foco para a experiência pessoal de Ronaldo enquanto residente na Arábia Saudita. No vídeo e nos conteúdos associados, o avançado partilha locais e vivências que, nas suas palavras, “vão muito além do jogo”, associando o destino a cultura, natureza, luxo, entretenimento e grandes eventos internacionais.Entre os destaques está a região do Mar Vermelho, apresentada como uma área de natureza preservada, com recifes de coral e novos projetos de turismo de luxo de baixa densidade, orientados para experiências ligadas ao oceano e ao bem-estar. A região tem como um dos principais destinos em evidência a cidade de AlUla, classificada como Património Mundial da UNESCO, apontada como um dos principais polos culturais do Médio Oriente. A cidade, uma das mais visitadas nas arábias, combina património histórico, paisagens naturais e uma programação de festivais culturais, eventos internacionais e experiências ao ar livre, apoiada por uma oferta hoteleira integrada na paisagem..A campanha passa ainda por grandes centros urbanos como Jeddah, Riade e Diriyah, associados a património histórico, arte contemporânea, gastronomia, entretenimento e grandes eventos - inclusive desportivos. A estratégia passa por afirmar a Arábia Saudita como destino turístico global durante todo o ano, com uma oferta diversificada que cruza cultura, desporto, natureza e lifestyle urbano, tendo em Ronaldo o principal embaixador da Visão 2030, que pretende colocar o país como o mais visitado do mundo em cinco anos.A aposta ganha especial relevância depois das declarações recentes de Cristiano Ronaldo no Tourise 2025, em Riade, evento que contou com cobertura in loco do DN. Nessa ocasião, o jogador teceu diversos elogios ao país onde vive há três anos e o seu processo de transformação..“Acredito no projeto de desenvolvimento e no turismo do país. O nosso big boss, MBS [como é conhecido Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro saudita], tem impulsionado muito para garantir que a Arábia Saudita seja boa e reconhecida no mundo inteiro. Eu faço parte disso”, afirmou. Naquela oportunidade, CR7 ainda exaltou os locais que agora promove na campanha mais recente patrocinada pelos sauditas, como a região do Mar Vermelho. "O Mar Vermelho é a minha segunda casa. Tenho uma casa em AlUla e é um lugar onde encontro paz. Ninguém me pede autógrafos, o que é uma vitória (risos). As pessoas ainda conhecem pouco do país, não é só Riade ou Jeddah, há sítios lindíssimos em toda a Arábia Saudita", afirmou na ocasião..Depois das balizas, as tacadas: como a Arábia Saudita se tornou uma referência mundial no golfe.Cristiano Ronaldo diz ter Arábia Saudita no coração e elogia Mohammad bin Salman: "Big boss"