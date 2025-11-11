Cristiano Ronaldo diz ter Arábia Saudita no coração e elogia Mohammad bin Salman: "Big boss"

Em RiadeCristiano Ronaldo foi um dos nomes mais aguardados na manhã de abertura do Tourise 2025, cimeira internacional que debate o futuro do turismo global e decorre até quinta-feira (13) na capital saudita. Concentrado em Lisboa junto da seleção nacional, o atleta participou por vídeo na conversa The Goal Beyond The Game (O Objetivo Além do Jogo), em que falou do seu papel dentro e fora dos relvados sauditas. Em conversa transmitida em direto com a jornalista Becky Anderson, da CNN, o jogador do Al-Nassr elogiou a transformação em curso no país - nomeadamente a abertura e o desenvolvimento do turismo na região - e destacou o papel do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a quem se referiu de forma descontraída como “big boss”."Acredito no projeto de desenvolvimento e no turismo do país. O nosso big boss, MBS [como é chamado Mohammed bin Salman], tem impulsionado muito para garantir que a Arábia Saudita seja boa e reconhecida no mundo inteiro. Eu faço parte disso”, afirmou. “Ajudo com a minha experiência, com o meu conhecimento e com a minha base de fãs. A minha família está muito feliz aqui, a minha mulher, os meus filhos: e eu amo este país, como toda a gente sabe", afirmou Ronaldo. CR7 disse ainda sentir-se “um saudita”, lembrando que chegou há três anos pelo facto de "acreditar no potencial da liga e do povo saudita. “Quando vim, chamaram-me louco, mas devo ser um bom louco: todos perceberam que eu estava certo. O futebol cresceu, o turismo também, e é bonito ver essa mudança”, pontuou o atleta, que no evento focado no turismo saudita, destacou alguns dos seus lugares favoritos na Arábia. "O Mar Vermelho é a minha segunda casa. Tenho uma casa em AlUla e é um lugar onde encontro paz. Ninguém me pede autógrafos, o que é uma vitória (risos). As pessoas ainda conhecem pouco do país, não é só Riade ou Jeddah, há sítios lindíssimos em toda a Arábia Saudita", afirmou. Ronaldo também falou sobre o seu futuro no futebol. De acordo com o craque português, o próximo Mundial, para o qual Portugal pode garantir a qualificação já esta semana, será "definitivamente" o seu último. Questionado sobre um prazo para encerrar a carreira, o madeirense indicou que pode ser "em um ou dois anos". "O Mundial de 2026 definitivamente será o meu último. Estarei com 41 anos e será o momento certo para encerrar o ciclo", sublinhou. "Sobre terminar a carreira em breve, penso que talvez ainda jogue por mais um ou dois anos. Por enquanto ainda quero aproveitar o momento. Sinto que ainda estou bem fisicamente, marco golos, tanto no clube, quanto na seleção, os números mostram. Mas estou na parte final da carreira, claro. Dei tudo ao futebol nestes últimos 25 anos". Por falar em Mundial, após o torneio no Canadá, Estados Unidos e México no próximo ano, os dois torneios a seguir serão em países que Cristiano Ronaldo conhece bem. Portugal é uma das sedes do campeonato em 2030, juntamente com Espanha e Marrocos, enquanto a Arábia Saudita recebe o torneio em 2034. Mesmo que não esteja em campo, Ronaldo garante que não estará longe do país nos próximos nove anos."Para mim é muito importante, enquanto português, ver o meu país organizar o Mundial de 2030. Mas em 2034 será na Arábia Saudita e, como já disse, hoje pertenço também a este país, que tenho no coração. Quero fazer parte deste projeto e deste torneio incrível. Podem contar comigo estarei sempre ao lado da Arábia Saudita para ajudar a fazer o futebol crescer", finalizou.nuno.tibirica@dn.pt*O DN viajou a convite da organização da Tourise 2025.Arábia Saudita recebe Tourise 2025. Cimeira global promete moldar o futuro do turismo.Arábia Saudita acelera plano para dominar mundo do futebol e gaming com compra da EA