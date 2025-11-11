Arábia Saudita recebe Tourise 2025. Cimeira global promete moldar o futuro do turismo

Em Riade“Uma sociedade que vibra, uma economia que prospera, uma nação ambiciosa.” O lema que guia a Visão 2030, o plano de modernização da Arábia Saudita, marca os painéis luminosos que ligam o aeroporto King Khalid ao centro financeiro de Olaya, em Riade. É neste cenário de ambição e reconfiguração nacional que o país recebe, a partir desta terça-feira, o Tourise 2025, uma cimeira global que promete “moldar os próximos 50 anos do turismo”.Sob a chancela do Ministério do Turismo saudita e com apoio da Saudi Tourism Authority, o evento reúne, até quinta-feira (13), ministros, CEO's e especialistas de mais de 70 países. São esperadas mais de 700 personalidades do setor, num encontro que coloca o reino no centro das discussões sobre o futuro de uma das maiores indústrias do planeta.O tema desta primeira edição, “The Big Step Forward”, propõe um salto em direção ao turismo do futuro, dividido em cinco eixos: inteligência artificial e tecnologia disruptiva, conectividade e fronteiras, engenharia dos destinos do amanhã, experiências e hospitalidade e a corrida pelos turistas do futuro. Entre os oradores estão nomes como Ahmed Al-Khateeb, ministro saudita do Turismo, Yasir Al-Rumayyan, presidente do Public Investment Fund, (PIF ou Fundo de Investimento Público), Patricia de Lille, ministra do Turismo da África do Sul, e Richard Quest, jornalista da CNN.Ao longo dos três dias, o programa aborda desde o impacto da IA na experiência do viajante até ao papel geopolítico do turismo na criação de “pontes onde a política não chega”. Questões como sustentabilidade, planeamento urbano, megaeventos e luxo consciente também dominam as discussões. Um dos painéis mais aguardados, “Tourism Rising: A New Era of Influence & Impact”, reflete sobre o poder do turismo como instrumento de diplomacia e transformação económica.A programação inclui ainda a gala dos Tourise Awards, marcada para a noite desta terça-feira, 11 de novembro, que distinguirá os melhores destinos do mundo em categorias como Cultura e Artes, Aventura, Gastronomia, Compras e Entretenimento. Entre os finalistas estão Paris, Quioto, São Paulo, Marraquexe, Dubai e Al-Ula, esta última uma das apostas centrais do turismo saudita.Sauditas querem economia diversaAlém da projeção internacional, o Tourise 2025 coincide com um momento de transformação interna. De acordo com uma reportagem publicada na Saudi Gazzette no último domingo (9), nos últimos cinco anos, 147 mil cidadãos sauditas homens e mulheres entraram formalmente no setor do Turismo, impulsionados pelo Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (HADAF), que celebrou 19 acordos de formação profissional ligados ao emprego, num investimento superior a 851 milhões de riais sauditas (cerca de 210 milhões de euros). Os programas incluem 22 certificações profissionais e 12 cursos eletrónicos especializados, refletindo a aposta do governo na criação de uma força de trabalho local qualificada e na sustentabilidade de longo prazo do setor. Essa política de capacitação integra a estratégia mais ampla de diversificação económica delineada pela Visão 2030 implementada por Mohammad bin Salman, líder saudita, que tem guiado os movimentos do país em áreas que vão desde o futebol, os videojogos ou o entretenimento até a tecnologia e o turismo, tema que o Dinheiro Vivo/DN já explorou numa reportagem publicada no passado mês de outubro. O objetivo do país é claro: reduzir a dependência do petróleo, no futuro, e consolidar a imagem de um reino moderno, competitivo e aberto ao investimento global. Nos próximos dias, os sauditas terão mais uma oportunidade de mostrar como pretendem moldar uma das áreas mais importantes da economia global.*O DN viajou a convite da organização da Tourise 2025nuno.tibirica@dn.pt.Arábia Saudita acelera plano para dominar mundo do futebol e gaming com compra da EA.Do CEO ao diretor, do treinador ao capitão. Al Nassr é ‘made in’ Portugal\n