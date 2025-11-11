Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Caminho para o nono Mundial de Portugal passa por Dublin, onde a seleção nunca ganhou
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Desporto

Caminho para o nono Mundial de Portugal passa por Dublin, onde a seleção nunca ganhou

Seleção joga com a República da Irlanda na quinta-feira. Vitória garante presença no Campeonato do Mundo de futebol, em 2026, mas o empate também pode chegar.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
seleção nacional
edição impressa
Mundial2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt