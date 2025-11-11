Caminho para o nono Mundial de Portugal passa por Dublin, onde a seleção nunca ganhou

A seleção nacional nunca ganhou um jogo oficial em Dublin, onde na quinta-feira defronta a República da Irlanda e busca confirmar o apuramento para o Mundial2026. Ainda assim, a capital irlandesa foi ponto de passagem de caminhadas bem sucedidas para dois Campeonatos do Mundo de futebol, o de 2002, na Coreia/Japão, e o de 2022, no Qatar.A 2 de junho de 2001, quase oito meses depois de terem empatado no Estádio da Luz (1-1), as duas seleções defrontaram-se em Dublin, com o então selecionador, António Oliveira, a dar a titularidade a Ricardo, que tinha sido campeão pelo Boavista, e que assim se estreou no Estádio Lansdowne Road. O antigo guardião, que agora integra a equipa técnica de Roberto Martínez como treinador de guarda-redes, sofreu um golo de Roy Keane aos 65 minutos, e viu Luís Figo empatar o jogo aos 79’.Vinte anos depois, novo encontro oficial a contar para um apuramento mundial. Depois de um triunfo (2-1), no Estádio no Algarve, com dois golos de Cristiano Ronaldo (um aos 89 e outro aos 90’+6’), a 11 de novembro de 2021 a seleção voltou a Dublin e, mais uma vez, o resultado final foi um empate (0-0).Esta quinta-feira, novamente em Dublin, e depois de ter vencido (1-0), na primeira volta, em Alvalade, com um golo de Rúben Neves, a seleção nacional sabe que um triunfo garante o nono apuramento da história, mas o empate também poderá ser suficiente caso a Hungria não vença na Arménia.Portugal conta ainda com mais uma deslocação à Rep. Irlanda, na qualificação para o Euro1996: a geração de ouro comandada por António Oliveira foi derrotada no Lansdowne Road (1-0), com um golo de Steve Staunto, garantindo depois o apuramento, em Lisboa, no Estádio da Luz, com um triunfo por 3-0. Além de cinco duelos em fases de apuramento para o Mundial, as duas seleções enfrentaram-se mais 12 vezes e o saldo é positivo para Portugal (oito vitórias e quatro empates). Carlos Forbs, a novidadeA equipa começou ontem a preparar o duelo com a República da Irlanda, na Cidade de Futebol, em Oeiras. Carlos Forbs é a grande surpresa nas escolhas do selecionador Roberto Martínez, numa lista que era de 26 jogadores e ficou, entretanto, reduzida a 24, depois de Pedro Neto e Pedro Gonçalves se terem lesionado. Em contrapartida, o lateral João Cancelo e o médio João Neves estão de regresso depois de terem falhado o estágio de outubro também devido a lesões.Do grupo de 24 jogadores que entraram em estágio, os guarda-redes Rui Silva e José Sá, os laterais Diogo Dalot e João Cancelo e o médio Rúben Neves foram os únicos que não apresentaram fadiga muscular e estiveram no relvado, enquanto os restantes fizeram apenas trabalho de recuperação no ginásio.Portugal lidera o Grupo F do apuramento europeu com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.Depois de deixar escapar a hipótese de se apurar em outubro, ao ceder um empate, em casa, no Estádio José Alvalade, diante da Hungria (2-2, já no tempo de compensação), a equipa liderada por Roberto Martínez quer arrumar o assunto na deslocação a Dublin. Se não o conseguir, ainda terá outra oportunidade para garantir uma das 48 vagas do maior Mundial da história, na receção à Arménia, no Estádio do Dragão, no dia 16 (domingo).O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, enquanto o segundo colocado terá de disputar um playoff.isaura.almeida@dn.pt .Da dispensa por WhatsApp à seleção nacional em apenas meio ano: quem é Carlos Forbs Borges? .Carlos Forbs é a surpresa da lista de convocados da seleção