Tourise, realizado em Riade, conta com feira de atrações destinadas à turistas e investidores.
Economia

Luxo, desporto e entretenimento: como a Arábia Saudita quer ser o destino número um do Médio Oriente

No encerramento do Tourise 2025, cimeira sobre turismo em Riade, sauditas apresentam novos investimentos que vão desde mega complexo de tiro até voos comerciais para o espaço.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
