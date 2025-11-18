Depois das balizas, as tacadas: como a Arábia Saudita se tornou uma referência mundial no golfe

Se há uma década o golfe estava longe de ser um desporto apreciado na Arábia Saudita, não se pode dizer o mesmo do presente - e muito menos do futuro.Em mais um plano alinhado com a estratégia de tornar o Reino no principal destino turístico do Médio Oriente, Mohammed bin Salman, em coordenação com o Ministério do Turismo, tem acelerado o investimento na modalidade, muito popular no Ocidente e especialmente nos Estados Unidos. Além do futebol, que já levou craques como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema para o mundo árabe, o país árabe tem também atraído praticantes,e grandes torneios de golfe, colocando o país como referência mundial nesta modalidade.Desde 2020, quando teve início a abertura saudita para quem vem de fora, essa evolução tem sido rápida. O que antes era uma prática de nicho ganhou escala graças ao desenvolvimento de infraestruturas de alto nível, à chegada de jogadores de elite e a um calendário que inclui etapas importantes dos circuitos internacionais. .Torneios como o Saudi International e o circuito LIV Golf já fazem parte do mapa global, reforçando a presença saudita e atraindo nomes internacionais de peso como Brooks Koepka, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Ian Poulter e Joaquín Niemann, jogadores que o circuito árabes conseguiu "roubar" ao norte-americano PGA Tour.No centro da estratégia saudita de ampliar essa aposta no golfe estão cinco clubes considerados ícones. Entre eles, destaca-se o Royal Greens Golf & Country Club, na King Abdullah Economic City, certificado pela GEO e conhecido pelos buracos costeiros que testam jogadores de todo o mundo. É ali que acontecem eventos como o Saudi International, a Aramco Team Series e etapas do Ladies European Tour, além do LIV Golf Jeddah.Na capital saudita, em Riade, o Riyadh Golf Club se consolidou como um dos mais completos e tecnológicos do país. Também certificado pela GEO, o campo de 18 buracos é totalmente iluminado, permitindo até jogos noturnos. Acumula distinções nos World Golf Awards (2022, 2024 e 2025)e recebe competições como o LIV Golf League, o PIF Saudi Ladies International e o Saudi Open..Outro destaque é o Nofa Golf Resort, um campo singular que integra um pequeno safari entre dois dos seus buracos, com avestruzes, gazelas e antílopes a circular pela área. Localizado a sudoeste da capital, foi nomeado para “Melhor Campo de Golfe da Arábia Saudita” nos World Golf Awards de 2024 e acolhe anualmente um dos torneios amadores mais prestigiados do país.A oferta inclui ainda o Dirab Golf & Country Club, no Vale de Dirab, uma das experiências mais tradicionais da Arábia Saudita e marcada pelo compromisso ambiental - outro pilar da Arábia Saudita como contado pelo DN na cobertura do Tourise 2025. Nesta estratégia também se encaixa o Shura Links, um campo costeiro de luxo numa ilha privada no Mar Vermelho que abrirá no final de 2025, projetado com foco em sustentabilidade e regeneração ambiental. Outros campos, como Rolling Hills, Ain Nakhl e Safaa Golf Club (KAUST), também ajudam a expandir o ecossistema.O calendário de eventos da modalidade no país tem vindo a acompanhar o crescimento da infraestrutura acerca deste desporto. Entre os principais torneios está o LIV Golf Riyadh, que abre a temporada do circuito entre 5 e 7 de fevereiro de 2026 no Riyadh Golf Club. A competição reúne superestrelas como Koepka, Johnson e DeChambeau e funciona também como um festival: há Fan Zone com experiências de e-sports (mais um objeto de desejo dos árabes), parque de diversões e concertos de nomes como Backstreet Boys, DJ Snake e Cheb Khaled.Ainda este ano, entre 19 e 22 de novembro, o PIF Saudi International volta ao Riyadh Golf Club, com apoio dos circuitos Asiático e Europeu. Com jogadores como Joaquín Niemann confirmados, a organização pretende manter o perfil familiar, com zonas de entretenimento, atuações musicais e atividades paralelas ao torneio. Outro evento de grande magnitutde é o PIF Saudi Ladies International, parte do Ladies European Tour, que regressa a Riade com um prémio recorde de cinco milhões de dólares, o maior da história do circuito feminino..A relevância do desporto para a estratégia saudita é tanta que, no decorrer do Tourise 2025, na última semana, havia até um mini-campo de golfe para quem acompanhava o fórum dar suas tacadas nas horas de lazer. Num país onde lazer, hospitalidade e turismo são pilares preponderantes da Visão 2030, o golfe surge como uma das peças-chave de uma oferta que combina desporto, entretenimento e luxo..Luxo, desporto e entretenimento: como a Arábia Saudita quer ser o destino número um do Médio Oriente.Arábia Saudita anuncia investimento de 113 mil milhões de dólares para acelerar o turismo