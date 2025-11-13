Arábia Saudita anuncia investimento de 113 mil milhões de dólares para acelerar o turismo

*Em RiadeO plano da Arábia Saudita de ocupar papel de protagonismo no ecossistema global do turismo e ficar mais próxima do mundo ocidental segue a pleno vapor. Em anúncio feito nesta quarta-feira, 12 de novembro, durante o segundo dia do Tourise 2025, cimeira sobre turismo e investimento que decorre em Riade, capital do Reino, líderes sauditas anunciaram, diante de investidores de outros países, um aporte de mais de 100 mil milhões no ramo do turismo global para os próximos anos. A iniciativa insere-se no projeto Visão 2030, que pretende diversificar a economia do Reino e posicionar o país liderado por Mohammed bin Salman como destino estratégico de negócios, inovação e lazer. “O turismo já é um dos maiores motores de oportunidade do mundo. O nosso objetivo é receber 150 milhões de visitantes até 2030 e consolidar o turismo como pilar central da transformação do Reino”, afirmou Ahmed Al-Khateeb, ministro do Turismo saudita e presidente do TOURISE."Hoje, Riade está no centro do turismo global: uma cidade onde nações, indústrias e inovadores moldam o futuro de um dos setores mais dinâmicos do mundo", complementou o ministro, que, ao lado de outros importantes investidores, fez o anúncio de impacto: após o primeiro dia do fórum, a Arábia Saudita, juntamente com renomados grupos do setor mundial, revelou um investimento de 113 mil milhões de dólares no turismo. O capital anunciado abrange toda a chamada “economia do visitante”, ou seja: projetos que vão desde o luxo e a hotelaria de próxima geração até grandes empreendimentos integrados e experiências de imersão cultural e tecnológica. A nova carteira inclui investimentos em bem-estar, destinos de lifestyle, desenvolvimento de talentos, plataformas alimentadas por inteligência artificial e novas soluções de hospitalidade sustentável.Além do Governo saudita, entre as empresas envolvidas no investimento estão Meliá Hotels, BWH Hotels, GOCO Hospitality, Cenomi, Radisson, Earth Hotels, Delonix & Ocean Link, AlFozan Holding, Al Kathiri Holding, Alothaim e Knowledge Economic City, que atuarão em parceria com grupos locais e internacionais. A ideia é fundir infraestrutura e capital humano, combinando dados, design e hospitalidade para criar novas cadeias de valor e gerar empregos em escala global.Grande parte dos investimentos terá foco interno, dando mais indícios da competitividade da Arábia Saudita em tornar-se um destino turístico internacional e demonstrando a estratégia do país em virar a grande referência mundial em inovação e excelência de serviço. Um dos exemplos foi dado por Sandeep Walia, Diretor de Operações da Marriott no Médio Oriente, que reforçou o compromisso do grupo em ter 100 hotéis no país.Investimento é primeira resolução da cimeiraO investimento bilionário do governo saudita e dos referidos grupos foi a primeira grande resolução do Tourise 2025, que marca a edição de estreia deste fórum internacional dedicado a investimentos no turismo organizado em Riade. Nos últimos dois dias, o encontro tem reunido líderes políticos, empresários, investidores e representantes de organizações internacionais para debater o futuro do setor, com ênfase em sustentabilidade, tecnologia e inclusão.De acordo com o governo saudita, a meta é transformar o evento em um ponto de convergência global entre capital e inovação, conectando países e empresas em torno de uma visão comum para os próximos 50 anos do turismo. Os organizadores anunciaram ainda que o Tourise será um encontro anual na capital saudita.O investimento de 113 mil milhões de dólares dá ainda mais força ao papel central que o turismo tem tido na política de modernização da Arábia saudita, não apenas como fonte de receita e diversificação económica, mas também como instrumento de soft power, ampliando a presença saudita no diálogo global e aproximando o Reino de investidores e visitantes do OcidenteAhmed Al-Khateeb celebrou os resultados conquistados na cimeira até agora. “O Tourise tem sido o catalisador que reúne investidores, formuladores de políticas e inovadores à mesma mesa, transformando visões em parcerias concretas e negócios de alto impacto. Juntos, estamos a redefinir toda a economia do viajante", declarou o ministro, acrescentando que "o crescimento e as oportunidades irão se estendam por todo o ecossistema”.nuno.tibirica@dn.pt.*O DN viajou a convite da organização da Tourise 2025.Líderes globais colocam sustentabilidade e IA como futuro do turismo em cimeira na Arábia Saudita.Cristiano Ronaldo diz ter Arábia Saudita no coração e elogia Mohammad bin Salman: "Big boss"