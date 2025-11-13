Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Anúncio de investimento bilionário foi feito durante o Tourise, fórum sobre turismo que decorre em Riade, capital da Arábia Saudita.
Economia

Arábia Saudita anuncia investimento de 113 mil milhões de dólares para acelerar o turismo

Segundo dia do Tourise 2025, cimeira em Riade, reforça ambição do Reino em liderar o novo capítulo do turismo mundial; aporte financeiro conta com subscrição de grupos como Meliá Hotels e Radisson.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Economia
Investimento
Turismo
Arábia Saudita

