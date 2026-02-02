Ronaldo não jogou pelo Al-Nassr em protesto contra o Fundo de Investimento saudita

Cristiano Ronaldo não jogou pelo Al‑Nassr esta segunda-feira, 2 de fevereiro, frente ao Al‑Riyadh para a Liga Saudita, numa ausência que não se deve a lesão ou gestão de esforço físico, mas a uma situação de insatisfação do internacional português com o Fundo de Investimento Público(PIF) da Arábia Saudita.Esta ausência pode ser interpretada como uma forma de protesto ou até de “greve” simbólica por parte do jogador, que não terá motivos físicos que o impossibilitem de atuar. Ronaldo terá comunicado ao clube que não entraria em campo e não foi incluído na ficha de jogo pelo treinador Jorge Jesus por não concordar com a forma como o clube tem sido gerido pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, entidade que detém a maior parte da estrutura acionista do Al-Nassr e de outros clubes que competem naquele campeonato. .A queixa do avançado centra-se naquilo que considera um tratamento desigual entre o Al-Nassr e outros clubes também sob controlo ou influência do mesmo fundo, como o Al-Hilal, que tem protagonizado maior atividade no mercado de transferências. Ronaldo teria pedido reforços mais significativos na última janela de inverno para reforçar a luta pelo título, sem que estes tenham chegado, enquanto clubes rivais asseguraram contratações de maior peso, facto que aumentou o descontentamento do capitão. .O episódio marcou as horas que antecederam o encontro em Riade, onde a presença de Ronaldo nas bancadas foi destacada por adeptos que o aplaudiram. A equipa do internacional português acabou por vencer por 1-0, com um golo do senegalês Sadio Mané, a passe de João Félix.Com 40 anos e com contrato até 2027, Ronaldo mantém-se como um dos principais marcadores da Liga saudita, mas ainda sem conquistar o título de campeão nacional. A liga de futebol norte-americana ou até mesmo o futebol europeu poderão ser o próximo destino de CR7, que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros..Cristiano Ronaldo volta a dar rosto à promoção turística da Arábia Saudita.Cristiano Ronaldo renovou com o Al Nassr e vai jogar até 2027