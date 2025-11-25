Cristiano Ronaldo leva apenas um jogo de castigo e pode estar no jogo de estreia no Mundial 2026

Cristiano Ronaldo está livre para o Campeonato do Mundo de 2026, que se realiza no próximo verão nos Estados Unidos, Canadá e México. Isto porque a FIFA castigou o capitão da seleção nacional apenas com um jogo na sequência da sua expulsão em Dublin, no jogo com a República da Irlanda, o penúltimo da fase de apuramento, que Portugal perdeu por 2-0.Havia a possibilidade de a cotovelada nas costas de Dara O'Shea levar a uma punição mais severa, algo que acabou por não acontecer, tendo Ronaldo já cumprido o castigo de um jogo de suspensão, precisamente frente à Arménia, no Estádio do Dragão, onde a equipa das quinas carimbou o apuramento com uma goleada de 9-1.O regulamento da FIFA contemplava uma suspensão de três jogos no caso de se tratar de uma conduta violenta, mas essa não foi a interpretação da FIFA, que poderá ter levado em consideração o facto de esta ter sido a primeira expulsão de Ronaldo ao serviço da seleção nacional.