"Serás sempre o nosso capitão". Cartazes de apoio a Ronaldo e críticas a Jesus colocados em Lisboa e Oeiras

Vários cartazes com mensagens de apoio a Cristiano Ronaldo e críticas a Jorge Jesus foram colocados esta sexta-feira em algumas zonas de Lisboa e Oeiras.

“Obrigado, Cristiano Ronaldo. Por tudo o que fizeste por Portugal, serás sempre o nosso capitão", pode ler-se nos cartazes, que criticam também o selecionador nacional, dizendo que “Jorge Jesus não esteve à altura” e que mostrou Entre os motivos apontados estão a “falta de sensibilidade na gestão do ativo CR7”, ter um "ego inflamado" e “tratar de forma errada um capitão”.

Um deles foi colocado no concelho de Oeiras, em frente às instalações da Federação Portuguesa de Futebol, não muito longe do Estádio Nacional. Já em Lisboa foram avistados cartazes junto ao Aeroporto Humberto Delgado e em frente ao Estádio da Luz, ambos localizados na Segunda Circular, uma das vias de maior movimento rodoviário da capital.

Segundo o Correio da Manhã, o cartaz colocado junto à Cidade do Futebol, em Oeiras, esteve exposto cerca de 45 minutos. Já o canal NOW adiantou que foi a Federação Portuguesa de Futebol que terá pedido aos serviços municipais de Oeiras para retirar o cartaz.