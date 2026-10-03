Cristiano Ronaldo põe "like" em publicação onde os companheiros de seleção são criticados

Há um novo elemento no caso que envolve Cristiano Ronaldo e a seleção nacional. O avançado de 41 anos reagiu a uma publicação que criticava os companheiros dele na equipa das quinas pela falta de apoio e respeito demonstrados nos últimos dias.

Os comentários bastante críticos foram proferidos pelo antigo médio internacional brasileiro Felipe Melo, que condenou a atitude dos jogadores portugueses em relação ao capitão.

"Não se pode simplesmente deixá-lo ir embora assim, como se nada tivesse acontecido", afirmou o antigo centrocampista, em entrevista à Sportv do Brasil.

Segundo o brasileiro, há uma diferença "grotesca" entre a forma como os companheiros de Ronaldo o tratam e a forma "como os jogadores argentinos tratam Lionel Messi".

Felipe Melo recordou ainda o festejo do jogador dinamarquês Hojlund num dos golos da sua seleção no Dinamarca-Portugal (2-4) de quinta-feira para argumentar que CR7 continua a inspirar até os jogadores adversários. "Vejo muito mais respeito dos adversários quando jogam contra Cristiano Ronaldo, e ontem [anteontem] Hojlund ficou muito zangado com Jorge Jesus porque o seu ídolo é Cristiano Ronaldo, em vez da seleção portuguesa. Isso está errado, porque ninguém ali se aproxima dos tornozelos de Cristiano Ronaldo", disse.

Entretanto, o vídeo foi parar ao Instagram e rapidamente se tornou viral tendo já recebido mais de 236 mil gostos, entre os quais o de... Cristiano Ronaldo.