Diário de Notícias celebra 155 anos com edição especial

Passado, presente e futuro. Que movimentos ou conceitos do passado estamos a viver novamente? E o que imaginávamos que apenas chegasse dentro de muitos anos mas já está presente nas nossas vidas? E como nos estamos todos a preparar para os grandes desafios das próximas décadas?

Este foi o ponto de partida para a edição especial de aniversário do Diário de Notícias, que estará nas bancas no sábado, dia 28 de dezembro - no dia seguinte, 29, passam 155 anos desde que o jornal "moderno", que visava "interessar a todas as classes, ser acessivel a todas as bolsas e comprehensivel a todas as intelligencias" chegou pela primeira vez às mãos dos leitores.

Entre os muitos artigos que preparámos, destaque para a entrevista com o historiador e pensador Yuval Noah Harari, que encontrou algumas horas na sua intensa agenda para uma conversa exclusiva para Portugal, país que comenta especificamente em algumas respostas. O académico israelita explica também como a transformação que acredita que irá acontecer nas próximas décadas vai alterar a humanidade tal como a conhecemos. Entre os temas que mais o preocupam está a ditadura que a inteligência artificial irá impor antes do fim do século, alterando a sociedade e a governação e criando uma elite que domina uma enorme população que deixará de ser útil perante os novos critérios de emprego e trabalho. E deixa um alerta: os governos conhecerão pela primeira vez os pensamentos e ambições mais íntimas de cada cidadão.

Para preparar da melhor forma os enormes desafios que teremos pela frente, convidámos sete especialistas a eleger sete jovens apostas com menos de 40 anos que - acreditam estes entendidos - se irão destacar na próxima década. Viriato Soromenho-Marques, Rosário Farmhouse, Filipe Santos, Fernando Melo, Maria do Rosário Pedreira, Carlos Fiolhais e José Tribolet fizeram as suas escolhas nas áreas do ambiente, cidadania, empreendedorismo social, gastronomia, literatura, ciência e tecnologia/digital.

Numa altura em que as alterações climáticas e as preocupações com a sustentabilidade marcam a agenda, descobrimos uma aldeia no concelho de Arganil, recuperada depois dos incêndios de 2017, onde dezenas de habitantes, sobretudo estrangeiros, voltaram a utilizar velhas práticas agrícolas e um modo de vida em respeito com o meio envolvente - e até criaram uma moeda própria.

Que Serviço Nacional de Saúde queremos ter daqui a dez anos? E como consegui-lo? Sabemos que esta será a grande aposta do governo na próxima legislatura, a julgar pela mensagem de natal do primeiro-ministro, mas que ambições podemos ter num horizonte mais alargado? Para nos ajudar a responder a esta questão, falámos com cinco especialistas na área da saúde, que fizeram o diagnóstico do SNS e recomendaram alguns possíveis tratamentos a aplicar.

E como será a Assembleia da República dentro de uma década? O número de partidos com assento parlamentar vai aumentar? E a distribuição das várias forças políticas será muito diferente do cenário atual? Tentamos também responder a essa pergunta.

Fomos a Viana do Castelo visitar o Sport Clube Vianense, o clube de futebol mais antigo de Portugal (fundado em 1898, e que na época 1998/99 conquistou o campeonato da III divisão, o seu feito mais importante) para tentar saber como é que este emblema, que disputa os campeonatos distritais, se prepara para o futuro.

A edição especial dos 155 anos do DN contará com muitos mais artigos para ajudar a prever o futuro e perceber o presente, à custa de movimentos e conceitos do passado. Além das crónicas de opinião de Adolfo Mesquita Nunes, Adriano Moreira, Anselmo Borges, António Araújo, Bernardo Pires de Lima, Catarina Carvalho, Daniel Deusdado, Fernanda Câncio, Ferreira Fernandes, João Taborda da Gama, Leonídio Paulo Ferreira, Maria do Rosário Pedreira, Pedro Marques Lopes, Ricardo Paes Mamede, Rogério Casanova, Ruy Castro e Viriato Soromenho-Marques.