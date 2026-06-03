"Esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos locais de trabalho", diz ministra

A ministra do Trabalho e Segurança Social afirmou que o Governo tem, "naturalmente", o "respeito total pelo direito de greve, mas também respeito pelo direito a trabalhar".Maria do Rosário Palma Ramalho apresentou números, ainda provisórios sobre a greve, dados pelas confederações de vários setores de atividade privada e pelas entidades públicas e diretamente por grandes empresas."Conclui-se que a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos seus locais de trabalho", referiu a ministra.