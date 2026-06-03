Sociedade

"Esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos locais de trabalho", diz ministra

Transportes, educação e saúde deverão ser os setores mais afetados pela greve geral convocada pela CGTP contra as alterações à legislação laboral propostas pelo Governo.
"Esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos locais de trabalho", diz ministra
Foto: Leonardo Negrão

"Esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos locais de trabalho", diz ministra do Trabalho

A ministra do Trabalho e Segurança Social afirmou que o Governo tem, "naturalmente", o "respeito total pelo direito de greve, mas também respeito pelo direito a trabalhar".

Maria do Rosário Palma Ramalho apresentou números, ainda provisórios sobre a greve, dados pelas confederações de vários setores de atividade privada e pelas entidades públicas e diretamente por grandes empresas.

"Conclui-se que a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos seus locais de trabalho", referiu a ministra.

Ligação de barco entre Lisboa e Cacilhas a 100%

A ligação de barco entre Lisboa e Cacilhas está, nesta manhã de dia 3 de junho, a funcionar a 100%, de acordo com informação da Transtejo/Soflusa.

Segundo a empresa no total a operação entre as duas margens do Tejo -- Lisboa-Barreiro; Lisboa-Seixal, Lisboa-Montijo e Lisboa-Cacilhas -- está a funcionar com 40% dos horários previstos.

A TTSL adiantou ainda ao DN que recorreu da decisão do tribunal arbitral de não terem sido decretados serviços mínimos

"100% das cirurgias programadas foram canceladas" no Hospital de São João no Porto, diz Federação Nacional dos Médicos

Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), afirmou que o Hospital de São João, no Porto, tem o "bloco central totalmente encerrado", ou seja "100% das cirurgias programadas foram canceladas e serão adiadas".

"Percebemos o transtorno que isto causa à vida das pessoas e, desde já, lamentamos, mas a verdade é que o grande responsável por isto é Luís Montenegro", afirmou a dirigente sindical à CNN Portugal.

Para Joana Bordalo e Sá, o primeiro-ministro é "o responsável por cada consulta e cada cirurgia adiada hoje". "Os médicos o que estão a dizer ao país é que não querem esta reforma laboral, que vai tornar as condições de trabalho no SNS ainda piores".

Em Braga, prosseguiu, o bloco central está a "funcionar com os serviços mínimos, que são os serviços de urgências. Apenas uma sala a funcionar em 12", afirmou.

"Temos o bloco central em Viana do Castelo totalmente encerrado e o bloco no Hospital de Santo António [Porto] a funcionar com os serviços mínimos", acrescentou.

Secretário-geral da CGTP: "Está a ser uma grande greve geral"

"Está a ser uma grande greve geral. Os dados que temos do período da noite demonstram que, de facto, há uma grande disponibilidade dos trabalhadores para assumirem o dia de hoje como um grande dia de luta", afirmou Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, a central sindical que convocou a paralisação desta quarta-feira (3 de junho).

Num ponto de situação, por volta das 09h00, afirmou: "Nós temos nos hospitais, nas unidades locais de saúde apenas a funcionarem com serviços mínimos, temos na recolha dos resíduos sólidos urbanos, na maioria dos distritos, 100% de adesão. Os portos de Setúbal e Sines estão encerrados, os transportes com uma grande adesão, no Metro de Lisboa, na Transtejo/Soflusa, na CP, no setor aéreo".

Tiago Oliveira destacou o setor da indústria, referindo que há um "grande número de empresas com adesão a 100% ou com a produção parada".

"Estamos num grande momento de luta, num grande momento de afirmação e tudo isto se vai traduzir numa grande greve geral", disse.

O secretário-geral da CGTP espera que sejam os trabalhadores, "com a sua luta, a sua entrega, força e convicção", a "derrotar o pacote laboral".

Afirmou que o Governo apresentou "um pacote laboral com o carimbo do século XXI com medidas do século XIX". "É aquilo que mais profundamente atinge os trabalhadores", afirmou Tiago Oliveira, acusando o Executivo de "arrogância" na forma como tem conduzido o processo e de "falta de perceção da realidade".

Metro de Lisboa com estações encerradas devido à greve geral
Metro de Lisboa com estações encerradas devido à greve geralFoto: Leonardo Negrão

Os impactos da greve na saúde

"Esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos locais de trabalho", diz ministra
Greve geral. Médicos e enfermeiros esperam que só serviços mínimos funcionem

Greve geral "vai ter um impacto significativo nas escolas", com "adesão muito grande dos professores", diz Fenprof

Num primeiro balanço, José Feliciano Costa, secretário-geral da Fenprof, afirmou que a greve geral "vai ter um impacto significativo nas escolas, com fecho de escolas, mas também com uma percentagem significativa, muito grande, da adesão dos professores".

Em declarações à SIC, o responsável sindical indicou várias escolas que se encontram fechadas em Sintra, Coimbra, Olivais, Viseu, Castelo Branco, no Barreiro.

José Feliciano Costa lamentou que o ministro da Educação não tenha adiado as provas ModA. "Ao não adiar as provas o que ele está a dizer é que de facto as provas não interessam, podem ser feitas noutro dia qualquer causando as perturbações que costumam causar nas escolas", afirmou.

"Esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos locais de trabalho", diz ministra
Primeiro-ministro acredita que "esmagadora maioria" vai trabalhar na Greve Geral

O setor dos transportes poderá ser o mais afetado pela greve geral

Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão

Antes do início da greve geral já os portugueses sentiam os seus efeitos no setor dos transportes, com o Metro de Lisboa, por exemplo, que interrompeu o serviço às 23h00 de terça-feira.

A empresa informou que a a normalização do serviço irá ocorrer às 06h30 de quinta-feira (4 de junho).

"Os Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram um pré-aviso de greve para o próximo dia 3 de junho, pelo que não haverá circulação de comboios entre as 23h00 do dia 2 de junho e todo o dia 3 de junho", lê-se no comunicado da empresa, que "lamenta os inconvenientes causados".

Também a CP - Comboios de Portugal informou sobre os impactos da greve geral na circulação de comboios, tendo divulgado os serviços mínimos previstos para os comboios urbanos, regionais e de longo curso, que podem ser consultados aqui.

Já na terça-feira, a CP suprimiu 235 dos 1061 comboios previstos até às 19h00.

"Esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos locais de trabalho", diz ministra
CP suprimiu 235 comboios na véspera da greve geral

Greve geral contra o pacote laboral

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais impactos da greve geral convocada para esta quarta-feira, 3 de junho, pela CGTP. Uma ação de protesto contra as alterações à legislação laboral propostas pelo Governo.

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Portugal é um dos países europeus que menos greves faz
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