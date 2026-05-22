Revista de imprensa. Violência doméstica, sinais de alarme em Bruxelas, atrasos na ferrovia e o caso das crianças abandonadas

O caso das duas crianças francesas abandonadas numa estrada entre Comporta e Alcácer do Sal está em destaque na imprensa desta sexta-feira, um dia depois de a mãe dos rapazes ter sido detido, juntamente com o padrasto, em Fátima."França emite mandato de detenção contra mãe que abandonou crianças", titula o Público. No Jornal de Notícias lê-se que foi uma muher de 80 anos que entregou o casal à GNR. O Correio da Manhã também se destaca esta cliente de um café que desconfiou deste casal e alertou as autoridades.De resto, o Público faz manchete com as exportações portuguesas, que desaceleram e acendem alarmes em Bruxelas. "Comissão Europeia reforça alertas relativamente às exportações portuguesas: a perda de quota de mercado internacional já registada em 2025 pode prolongar-se por mais dois anos", lê-se.O Jornal de Notícias destaca que o investimento na ferrovia está em queda e os atrasos agravam-se. "Em ano de recorde de passageiros na ferrovia, o serviço também nunca esteve tão mau. O índice de pontualidade não pára de piorar, três em cada dez comboios circularam sempre com atraso e os investimentos nos caminhos de ferro recuaram 200 milhões de euros face a 2024", escreve citando dados da Infraestruturas de Portugal que constam do mais recente relatório e contas da empresa.Os números da violência doméstica fazem manchete do Expresso, que avança que a polícia faz nove detenções diárias por este crime.No Diário de Notícias o destaque vai para um barómetro segundo o qual PS tem dez pontos de vantagem e AD cai para terceira força..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 22 de maio. Por ser sexta-feira, poderá ler também os suplementos DN Sport e Dinheiro Vivo. Neste último destaque para as armas da Airbus para vender aviões em Portugal. .Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 22 de maio.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 22 de maio.O Negócios diz que as cotadas da Bolsa aumentam lucros para 1,9 mil milhões. O jornal explica que a guerra e as tempestades afetaram as contas das cotadas do PSI - e atiraram mesmo uma das empresas para prejuízos -, mas não mexeram com a trajetória maioritariamente positiva. No entanto, conta, há quem considere que muitos dos resultados positivos são explicados por fatores não recorrentes ou impostos.O Eco dá destaque à lei laboral e avança que o banco de horas individual e as regras apertadas na amamentação arriscam chegar à Função Pública.