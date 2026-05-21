Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 22 de maio

As armas da Airbus para vender caças a Portugal: soberania e presença reforçada no ecossistema industrial. Este é o principal destaque do Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 22 de maio, que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Dinheiro Vivo:.Outros destaques:CE corta a fundo no crescimento do país e teme pelo turismo em 2026Xavier Durand, CEO do Grupo Coface: “Crise? O comércio é como a água, encontra sempre um caminho”Mestres do Dinheiro. A aprender, desde jovens, a fazer valer cada centavoBanco do Brasil quer atrair mais clientes portuguesesSeniores estão a vender casas para ganhar fôlego financeiro.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Diário de Notícias:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento DN Sport: